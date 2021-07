La principale société de test Covid « jette les kits de test retournés dans la poubelle tout en délivrant des certificats d’aptitude au vol aux clients »

DOUTE Joanna Szymbor est convaincue que RT Diagnostics lui a envoyé un certificat douteux pour sa mère. Joanna, 37 ans, ci-dessus, a estimé qu’ils « préparaient » des papiers lorsqu’ils ont modifié un formulaire et l’ont renvoyé en quelques secondes.

Ses inquiétudes sont apparues après avoir commandé un test du jour 2 et du jour 8 lorsque sa mère, Irene, est venue de Pologne pour lui rendre visite. Le premier est arrivé – après six jours – mais pas le second.

Joanna, de Wolverhampton, a appelé et a parlé à une femme qui a affirmé que le certificat était «sur son bureau» – mais elle a plutôt envoyé à Joanna un document Fit to Fly. Joanna, vue juste avec sa fille Harley, a déclaré: « Je lui ai dit que c’était le mauvais document et la dame a dit » OK, une seconde, je vais le modifier et l’envoyer à nouveau « .

« Presque instantanément, une autre est arrivée par e-mail et tout ce qu’elle avait fait était de modifier quelques boîtes sur Microsoft Word. »