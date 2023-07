La principale opposition de la Sierra Leone appelle à une nouvelle élection présidentielle après la nomination du vainqueur sortant

FREETOWN, Sierra Leone (AP) – Le principal parti d’opposition de la Sierra Leone a exigé samedi une reprise de l’élection présidentielle du week-end dernier après que le président sortant Julius Maada Bio a été déclaré vainqueur et rapidement prêté serment pour un second mandat dans la nation ouest-africaine.

Le parti d’opposition All People’s Congress, ou APC, a accusé la commission électorale de la Sierra Leone de conspirer avec le parti de Bio pour truquer les résultats. Dans un communiqué, le parti a également appelé à la démission du président de la commission électorale Mohamed Konneh et de toute son équipe entre autres.

« Ce qui a abouti à l’annonce voyou de résultats électoraux frauduleux le 25 juin n’était pas seulement un vol pur et simple des votes des masses souffrantes qui avaient besoin de changement, cela représente la plus grande menace pour notre démocratie, notre unité et notre survie en tant que nation », a-t-il déclaré. .

Selon les résultats officiels, Bio a obtenu 56,17% des voix, assez pour battre son challenger Kamara tout en évitant le second tour. Les responsables électoraux ont déclaré que Kamara avait reçu 41,16% des suffrages exprimés.

Bio, qui a déjà prêté serment pour son second mandat plusieurs jours après le vote, a tweeté pour que « tous les Sierra-Léonais soient pacifiques et respectueux des lois ».

« C’est une victoire collective pour chaque citoyen et nous devons nous unir maintenant que les élections sont terminées pour la poursuite d’un objectif commun, qui est le développement de notre cher pays », a tweeté Bio.

Certains craignent que les Sierra-léonais qui contestent le résultat des élections ne descendent dans la rue. Déjà, la nation ouest-africaine a vu des manifestants protester contre l’état de l’économie ces derniers mois. Près de 60 % des plus de 7 millions d’habitants de la Sierra Leone sont confrontés à la pauvreté, le chômage des jeunes étant l’un des plus élevés d’Afrique de l’Ouest.

La déclaration de l’APC intervient alors que la pression monte sur la commission électorale pour ouvrir sa conduite du processus de tabulation des résultats des élections.

Alors que des observateurs régionaux comme l’Union africaine et la CEDEAO ont déclaré les élections libres et équitables, d’autres observateurs occidentaux ont souligné que le processus de dépouillement et de tabulation manquait de transparence. L’Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France en particulier ont fait pression sur la commission électorale pour qu’elle affiche les résultats de chaque bureau de vote.

Kemo Cham, l’Associated Press