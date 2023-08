La principale force mercenaire russe est confrontée à un avenir incertain et à une menace pour sa survie après la disparition apparente du chef de guerre

Les experts restent divisés sur ce à quoi ressemblera l’avenir du groupe Wagner après la mort apparente de son fondateur et dirigeant Eugène Prigojine, mais ils conviennent que la Russie tentera probablement de maintenir le succès de Wagner tout en diminuant son influence.

« Franchement, je pense que ce modèle d’entreprise militaire privée que Wagner a véritablement développé au cours des dernières années, près d’une décennie d’existence, s’est avéré très rentable pour Moscou », a déclaré Catrina Doxsee, directrice associée et chercheuse associée au CSIS. Projet des menaces transnationales, a déclaré à Fox News Digital.

« Ils sont capables d’utiliser ces entités commerciales quasi indépendantes pour faire avancer leurs objectifs géopolitiques à l’étranger à un coût relativement faible, et ce niveau de déni et de manque de responsabilité… c’est quelque chose qui profite suffisamment à Moscou », a-t-elle ajouté, affirmant avoir trouvé il est « difficile » voire « tout simplement illogique » d’y renoncer.

Les médias russes ont rapporté mercredi que l’avion privé de Prigojine s’était écrasé à la suite d’une explosion, et le président russe Vladimir Poutine a confirmé que Prigojine faisait partie des passagers tués. Les sources occidentales restaient sceptiques, mais le Pentagone a déclaré jeudi que son évaluation initiale indiquait qu’il était « probable que Prigozhin ait été tué » et qu’il continuerait d’évaluer la situation.

QUI EST EEUVGÉNI PRIGOZHIN ?

« Nous n’avons aucune information indiquant, à l’heure actuelle, la presse affirmant qu’il y avait une sorte de missile sol-air qui a abattu l’avion… nous estimons que cette information est inexacte », a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone. Forcer le brigadier. » a déclaré le général Pat Ryder, soulignant que les États-Unis ne feraient aucun commentaire sur la question de savoir si le décès était survenu à la suite d’un assassinat.

Dimanche, l’Associated Press a rapporté que le comité russe chargé d’enquêter sur l’accident avait confirmé la mort de Prigozhin dans un communiqué indiquant que les tests génétiques avaient confirmé que les dix passagers du manifeste étaient morts.

La déclaration de dimanche des enquêteurs russes signifierait que sa mort serait survenue deux mois après que ses forces de Wagner se soient brièvement mutinées contre l’invasion de l’Ukraine, affirmant que les dirigeants militaires russes avaient laissé tomber les forces armées du pays.

Prigozhin a souligné à plusieurs reprises que sa protestation n’était pas contre Poutine, avec qui il avait développé une relation apparemment étroite alors que ses forces mercenaires avaient réussi à réaliser plusieurs gains significatifs pour la Russie en Ukraine, y compris la capture alors réussie de Bakhmut.

Plus tôt cette année, Prigojine semblait avoir acquis un tel prestige en Russie grâce à ses succès qu’il se sentait en confiance pour affronter le ministère russe de la Défense, critiquant ouvertement les responsables pour leurs échecs dans la campagne en Ukraine. Les nouveaux dirigeants passèrent les mois suivants à diminuer l’influence et l’importance de Prigojine.

LE KREMLIN nie avoir fait descendre un avion transportant prétendument le seigneur de guerre Wagner qui a traversé Poutine : « MENSONGE ABSOLU »

Le succès de Wagner, qui a fait progresser les intérêts russes dans d’autres régions, notamment en Afrique, ne peut être surestimé : Poutine s’est tellement appuyé sur les hommes de Prigojine qu’il a permis à Wagner de recruter ouvertement des troupes dans les prisons dans le cadre d’un accord de type Suicide Squad pour obtenir une libération conditionnelle après six mois de service, ce qui a permis à de nombreux criminels endurcis de revenir à la vie publique et de bouleverser l’opinion publique russe.

Avec Prigozhin apparemment parti, le groupe se trouve vulnérable devant un commandement militaire qui a trouvé cela tout aussi troublant que utile dans la campagne en Ukraine.

Doxsee a fait valoir que la valeur des relations de Prigozhin, dans lesquelles de nombreux dirigeants de niveau intermédiaire et personnel opérationnel du groupe ont développé des relations, des connaissances, de l’expérience – des choses qui « ne peuvent pas être facilement reproduites » et que leur perte pourrait « conduire à des faiblesses et à un pouvoir potentiels ». les aspirateurs. »

« Je pense qu’il est possible que certaines parties de ce réseau plus large connecté à Prigozhin passent sous le contrôle du gouvernement ou de l’armée », a-t-elle expliqué. « Bien sûr, quand je parle de réseau, je ne parle pas seulement de la branche paramilitaire… mais aussi de toutes ces sociétés d’exploitation des ressources, des opérations d’information et d’influence auxquelles Wagner est lié, y compris le rachat des médias locaux. »

LE COMMANDANT EN DEUXIÈME DE PRIGOZHIN, CHEF DE LA LOGISTIQUE PARMI LES PASSAGERS D’UN AVION ACCIDENTÉ, RÉVÈLE LE MANIFESTE

Doxsee a suggéré qu’il est très possible que le gouvernement ou l’armée tente de démanteler les actifs et les sections de Wagner, cherchant à mettre plusieurs personnes aux commandes plutôt que de permettre à une seule personne de reprendre le contrôle du groupe – ce qui a précisément conduit à l’influence démesurée de Prigojine.

« Vous pourriez avoir un chef des services paramilitaires, un autre à la tête des sociétés d’exploitation des ressources, etc.… si le réseau est fracturé sous différents dirigeants, vous devrez toujours vous assurer que ces différentes factions ont toujours la capacité et la volonté de se coordonner les uns avec les autres », a déclaré Doxsee.

« Mais bien sûr, en mettant cela en balance avec le risque d’établir un nouveau monopole dirigé par une seule personne : je pense que, quelle que soit la direction qui entrera en jeu, qu’il s’agisse d’une personne ou de plusieurs, l’une des principales priorités du Kremlin sera simplement en veillant à ce que ce soit quelqu’un qui est profondément fidèle à Poutine et qui sera tenu en laisse beaucoup plus courte que ne l’était Prigojine », a-t-elle ajouté.

Kateryna Stepanenko, chef adjointe de l’équipe Russie à l’Institut pour l’étude de la guerre, a déclaré que Wagner n’existerait probablement pas « plus jamais » dans la même capacité – pas même en tant que groupe quasi indépendant.

« Nous savons que le ministère russe de la Défense a mené une campagne de recrutement assez élaborée ciblant le personnel de Wagner et essayant de le recruter dans des sociétés militaires privées affiliées au MOD russe… Il y a également des informations selon lesquelles le Kremlin refuserait de payer pour les forces de Wagner stationnées. en Biélorussie », a déclaré Stepanenko.

« Au total, la destitution de Prigojine et des trois principaux dirigeants de Wagner « place la prochaine couche de commandants dans une place très particulière », a-t-elle soutenu. « Poutine a clairement indiqué que quiconque tente de faire fonctionner Wagner avec cette structure militaire quasi indépendante ne fait pas ce que Poutine voudrait et risque la mort. »

Le plus révélateur, selon Stepanenko, est qu’aucun dirigeant actuel ou potentiel de Wagner ne s’est prononcé après la mort de Prigojine – un signe que le groupe n’a potentiellement aucune idée de la manière de procéder à ce moment-là, en particulier compte tenu des nouvelles restrictions auxquelles ils sont confrontés suite à leur mutinerie.

« Certaines sociétés militaires privées opérant actuellement en Ukraine occupée sont affiliées à des responsables russes assez importants et ne semblent pas être intégrées au ministère russe de la Défense pour le moment », a-t-elle noté, tout en soulignant que Wagner « n’est pas ça va être pareil. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.