La principale crainte de l’ancien chef de la CIA dans le conflit russo-ukrainien est l’escalade “hors de contrôle”

La plus grande inquiétude de l’ancien chef de la CIA, le général David Petraeus (US Army, Ret.) concernant la guerre en Ukraine est le potentiel d’escalade débridée qui entraînerait des conséquences catastrophiques, a-t-il déclaré mardi à CNBC.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était sa principale préoccupation concernant le conflit russo-ukrainien, dans lequel les États-Unis soutiennent fortement l’Ukraine à hauteur de milliards de dollars d’aide militaire, Petraeus a répondu : “tout comme une catégorie générale, c’est juste [the risk of it] devient incontrôlable. »

“Je pense qu’il est légitime que les dirigeants américains et les dirigeants d’autres pays évitent de déclencher la troisième guerre mondiale, comme l’expression a été appelée”, a déclaré le général à la retraite à Hadley Gamble de CNBC lors du Forum sur la sécurité de Varsovie en Pologne.

Les dirigeants ukrainiens et occidentaux sont aux prises avec la menace du président russe Vladimir Poutine d’utiliser des armes nucléaires. L’incertitude quant à la probabilité d’une telle action pèse sur la prise de décision, alors même que les forces ukrainiennes lancent des contre-offensives audacieuses sur un territoire que la Russie a illégalement annexé.

Les décideurs occidentaux doivent signaler de manière adéquate leurs actions et s’abstenir d’aller trop loin en termes d’action militaire offensive contre la Russie, a déclaré Petraeus.

“Rappelez-vous, au début, il y avait ces appels à des zones d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, ce qui, à mon avis, n’avait pas été pleinement réfléchi”, a-t-il déclaré, racontant l’insistance des responsables ukrainiens au cours des premiers mois de la guerre à établir le mécanisme de défense qui permettrait aux avions américains d’abattre des jets russes dans l’espace aérien ukrainien.

“Parce que lorsque vous mettez des avions américains dans cet espace aérien, et des avions russes… vous ne pouvez pas piloter nos avions sans abattre les défenses aériennes qui pourraient les abattre. Et maintenant, vous êtes dans une guerre américano-russe. Et encore, je Je pense qu’il est compréhensible que les dirigeants américains et ceux d’autres pays s’inquiètent d’une spirale au-delà – aussi horrible que cela soit – une spirale au-delà de là où nous en sommes actuellement dans la guerre en Ukraine.”