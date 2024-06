La principale cible de Chelsea est Olise, recherchée par Man City

Points forts Michael Olise est la principale cible de Chelsea pendant la fenêtre estivale, malgré l’intérêt suscité par plusieurs grands clubs de Premier League.

Bien que les intérêts antérieurs n’aient pas réussi à sécuriser leur homme, Chelsea détient un avantage puisqu’ils ont convenu de conditions personnelles avec Olise la saison dernière.

Le transfert potentiel d’Olise à Chelsea pourrait être influencé par les liens de son frère avec le club, bien qu’il vise à jouer au football en Ligue des champions.







Michael Olise est actuellement l’un des jeunes talents les plus en vue de la Premier League, après avoir connu une superbe campagne pour Crystal Palace sous la direction de Roy Hodgson et Oliver Glasner – mais il pourrait être en mouvement cet été avec certains des meilleurs clubs de la division envisageant de déménager. Et des sources de GIVEMESPORT ont révélé que le joueur de 22 ans était la principale cible de Chelsea cet été, les Blues faisant déjà le travail préparatoire avec des agents tout au long de la campagne.

Rejoignant Reading en tant que jeune très apprécié en 2021, Olise a commencé sa vie de manière décente dans le sud de Londres, mais c’est cette année que le sorcier du pied gauche est devenu une célébrité. 10 buts pour la campagne ont vu de nombreuses équipes accroître leur intérêt pour ses services ; bien que des sources affirment que Chelsea pense détenir un avantage pour l’amener à l’ouest de Londres.









Michael Olise : dernier transfert

L’ailier du Palace ne manque pas de prétendants

Chelsea avait initialement opté pour Olise l’été dernier, activant sa clause de libération qui s’élevait à environ 35 millions de livres sterling à la mi-août. Mais bien qu’elle soit attendue à Stamford Bridge, la star olympique française a étonnamment signé un nouvel accord à Selhurst Parkavec sa clause de libération qui a pris de la valeur et qui a obligé les Bleus à trouver quelqu’un d’autre.





Mais il n’y a pas que les Bleus qui sont intéressés. Des rapports suggèrent que Manchester United est intéressé car il vise à renforcer ses rangsétant donné qu’Antony et Jadon Sancho n’ont pas réussi à impressionner à Old Trafford – alors que Manchester City s’intéresse à un ailier pour offrir de la concurrence à Bernardo Silva et Phil Foden.

Sources : Olise est la principale cible de Chelsea

Chelsea est à la recherche d’une autre star créative

Des sources de GIVEMESPORT ont révélé qu’Olise était la principale cible de Chelsea pour l’été, malgré le fait que Cole Palmer ait brillé sur l’aile droite pendant la majeure partie de la saison dernière. De nombreux travaux préparatoires ont été entrepris avec l’agence d’Olise tout au long de la campagne, au cours d’une saison qui l’a vu enregistrer un total de 15 buts et passes décisives pour Palace en Premier League. Et même s’il n’a débuté que 14 matches dans l’élite grâce à deux absences en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, le patron Glasner a qualifié son homme vedette de « brillant » après avoir prospéré sur la grande scène.





Malgré la lutte contre City et United pour sa signature, Chelsea estime qu’ils détiennent un avantage sur les autres clubs intéressés par ses services ayant convenu de conditions personnelles avec lui la saison dernière alors qu’une décision semblait être envisagée ; avant qu’Olise ne refuse l’accord pour signer un nouveau contrat avec Palace.

Le rejet a été une bénédiction déguisée pour les deux équipes ; non seulement il est devenu un joueur clé pour les Eagles, mais s’il avait déménagé, Cole Palmer n’aurait probablement pas été signé – l’international anglais devenant le Jeune joueur de la saison en Premier League après une immense campagne révolutionnaire.





Statistiques de Michael Olise en Premier League – Classement de l’équipe de Crystal Palace Statistiques Sortir Rang d’équipe Objectifs dix 3ème Aides 6 2ème Passes clés par match 1.9 2ème Dribbles par match 2.1 2ème Centres par match 1.3 =1er Note de match 7.61 1er Statistiques via Qui a marqué – Correct au 08/06/2024

A l’avantage de Chelsea, le frère cadet d’Olise Richard est en préparation à Cobham et cela pourrait être un facteur énorme pour faire pencher leurs chances de faire traverser l’homme du Palace à Londres en leur faveur.

Il y a beaucoup d’intérêt de la part d’autres clubs de Premier League et européens, ce qui pourrait être un point de friction car Olise aimerait s’essayer au football de la Ligue des Champions, ce dont Chelsea a manqué neuf points au classement de la Premier League. Mais il est ouvert au bon projet, et avec les stars de Chelsea qui semblent commencer à se solidifier dans la seconde moitié de la saison dernière, un top quatre pourrait bien être envisagé sous Enzo Maresca.





Olise rejoindrait l’équipe de Chelsea

Il existe une poignée d’options mais sa forme permettrait un point de départ

Olise se battrait initialement avec Cole Palmer pour une place sur le côté droit ; mais avec les deux stars capables de jouer dans le trou derrière l’attaquant, il n’y aurait aucune raison de laisser tomber la star londonienne pour Palmer, et vice-versa.

Raheem Sterling et Mykhailo Mudryk continuent de revendiquer une place sur le flanc gauche, tandis que Noni Madueke offrira de la concurrence sur le flanc droit.

Statistiques gracieuseté de Marché de transfert.