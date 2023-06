La principale avocate de la Cour suprême du mouvement pour le droit à l’avortement est maintenant juge fédérale

Julie Rikelman est sans doute la principale avocate du pays représentant la cause du droit à l’avortement. Elle est presque certainement la plus importante plaideuse en faveur des droits à l’avortement de sa génération. Et maintenant, elle servira de juge d’appel fédéral.

Entre autres choses, Rikelman a fait un effort vain pour sauver Roe contre Wade d’une Cour Suprême hostile à Centre de santé pour femmes Dobbs c.Jackson (2023). Trois ans plus tôt, en Services médicaux de juin contre Russo (2020), elle a de manière inattendue convaincu le juge en chef conservateur John Roberts de préserver le droit à l’avortement pendant quelques années avant que la nouvelle majorité républicaine 6-3 de la Cour n’élimine le droit constitutionnel à l’avortement en Dobbs.

Mardi, le Sénat a voté à 51 voix contre 43 pour confirmer Rikelman à la Cour d’appel des États-Unis pour le premier circuit, faisant d’elle l’une des rares avocates ayant une expérience significative dans la représentation des droits à l’avortement à être confirmée à la magistrature fédérale. Avant sa confirmation, Rikelman a été directrice principale du contentieux pour le Center for Reproductive Rights pendant environ une douzaine d’années.

Cela dit, il est loin d’être clair que Rikelman aura beaucoup d’impact sur la jurisprudence en matière d’avortement en tant que juge fédéral. Les cas liés à l’avortement ne représentent qu’un infime pourcentage du dossier fédéral. Et le premier circuit entend les appels des décisions des tribunaux fédéraux du Maine, du Massachusetts, du New Hampshire, de Porto Rico et du Rhode Island – ce qui signifie que Rikelman n’aura pas compétence sur les États rouges connus pour leur hostilité au droit à l’avortement.

Pourtant, sa nomination est une victoire symbolique importante pour les défenseurs du droit à l’avortement. Pendant longtemps, une histoire de défense des droits à l’avortement a été toxique pour les candidats à la présidentielle tant que les républicains avaient suffisamment de voix au Sénat pour bloquer un tel candidat.

Au cours du premier mandat du président Barack Obama, par exemple, les républicains ont réussi à faire obstruction à la nomination de Dawn Johnsen à la tête du bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice, un poste puissant qui interprète la Constitution et les lois fédérales pour les agences exécutives et la Maison Blanche. Johnsen avait auparavant été avocat chez NARAL Pro-Choice America. Les républicains ont contesté une note de bas de page dans un mémoire qu’elle a rédigé, qui disait que forcer une femme à porter un enfant contre son gré est « une suggestion troublante de servitude involontaire, interdite par le treizième amendement ».

En 2013, cependant, le Sénat a largement éliminé l’obstruction systématique pour la plupart des candidats à la présidentielle, permettant à ces candidats d’être confirmés par une majorité simple de sénateurs – auparavant, une supermajorité de 60 voix était requise pour la confirmation. Cela a permis aux présidents des deux partis de confirmer les juges par rapport à l’opposition de l’autre parti, du moins lorsque le parti du président contrôlait également le Sénat.

L’ancien président Donald Trump, par exemple, a nommé de nombreux opposants déclarés à l’avortement au banc fédéral, y compris d’anciens avocats de boutiques de défense de la droite chrétienne, tels que Kyle Duncan et Matthew Kacsmaryk, qui ont continué à s’engager dans un tel plaidoyer depuis le banc.

Pourtant, peu de juges de Trump étaient aussi importants que Rikelman, qui a plaidé certaines des affaires les plus importantes de la Cour suprême liées à l’avortement de la dernière décennie.