La principale attraction touristique de notre ville balnéaire a été RUINEE pour l’été grâce aux eaux usées toxiques

Les RÉSIDENTS d’une belle ville balnéaire sont furieux après que leur principale attraction touristique ait été ruinée pour l’été à cause des eaux usées toxiques.

Les habitants de Norfolk affirment que leur vie et leurs moyens de subsistance ont été gâchés par la perte du prix convoité du «drapeau bleu» à la suite d’une enquête sur la qualité de l’eau.

Les habitants sont furieux après que trois plages de Norfolk aient perdu leur statut de « drapeau bleu » Crédit : Alamy

Les habitants en colère reprochent au géant Anglian Water d’avoir déversé des millions de litres d’eaux usées non traitées dans la mer à seulement un quart de mile de leur sable doré.

Trois des plages de la région ont perdu leur statut en raison de la qualité de leur eau, ce qui aura un effet d’entraînement sur le tourisme, les magasins et les restaurants.

Et leur fureur a augmenté lorsqu’ils ont réalisé qu’ils ne pourraient pas récupérer le prix « Pavillon bleu » avant trois ans.

East Runton près de Cromer, Norfolk, est l’un des villages touchés et possède un parc de vacances de 130 caravanes surplombant la mer.

Mais les eaux usées toxiques signifient que la communauté qui dépend fortement des touristes et des visiteurs pour sa subsistance craint le pire pour l’été.

La locale Clare Stagg, qui aide à la station RNLI de Cromer, a déclaré: « Nous sommes à moins d’un mile de l’endroit où Anglian Water pompe dans la mer – et parfois cette eau n’est pas traitée.

« J’aime nager sur la plage ici et parfois l’eau a un film dessus.

« Mais ce déclassement du statut de la plage est un vrai coup dur – cela va vraiment nuire à l’économie locale.

« Les pubs et les magasins du village comptent sur les visiteurs, surtout en été et si les gens nous évitent, ce sera un vrai coup dur pour eux. C’est bien d’avoir un système d’évaluation de la propreté et de la sécurité, mais il faut qu’il soit juste.

Alors que la greffière du conseil paroissial, Barbara Emery, a déclaré: « L’eau ici est propre et suffisamment sûre pour se baigner – et ironiquement, le village voisin, situé à moins d’un mile, a conservé son drapeau bleu.

« C’est peut-être simplement que le jour où ils ont testé, il y avait eu un écoulement de l’usine de traitement de l’eau. Mais la perte de notre drapeau bleu pourrait dissuader beaucoup de gens de venir ici.

« Nous comptons sur le tourisme et des milliers de visiteurs profitent de notre plage chaque année – cela n’aura qu’un effet négatif et c’est la dernière chose que nous voulons. »

Plus loin sur la côte de Norfolk, à Sea Palling, les habitants s’inquiètent également de leur note dégradée.

La greffière de la paroisse, Patsy Adams, a déclaré: « Nous sommes très inquiets. Le problème ici a apparemment été causé par les sorties de traitement de l’eau et il faut faire quelque chose pour y remédier.

« Nous avons beaucoup de locations de vacances et de caravanes ici – la population double en été – ainsi qu’un grand nombre d’excursionnistes. »

Le tourisme rapporte plus de 500 millions de livres sterling par an à North Norfolk et fournit plus de 10 000 emplois.

Au conseil municipal voisin de Mundesley, Bev Reynolds a déclaré: « Nous sommes très fiers de notre plage et en colère d’avoir perdu notre statut de drapeau bleu.

« Mais nous ne sommes qu’à un kilomètre d’une station d’épuration et il y a eu des pannes qui peuvent expliquer le déclassement.

« Mais nous nous sentons très lésés à ce sujet – les gens vont regarder des choses comme la qualité de la plage et de l’eau et s’ils voient que nous avons perdu notre statut de drapeau bleu, ils iront simplement ailleurs.

“Ce qui le rend particulièrement bouleversant, c’est que dans le passé, nous avons remporté le prix de la «meilleure plage de Norfolk».”

Un habitant de Norfolk a ajouté: « Je blâme les compagnies des eaux – ses bénéfices, ses dividendes, ses énormes salaires et ses primes qui comptent pour elles. »

Des statistiques récentes ont révélé que les compagnies des eaux ont pompé les eaux usées dans les cours d’eau pendant 1,75 million d’heures à travers le pays l’année dernière – une moyenne de 825 heures par jour et une grande partie des rejets finissent dans la mer.

‘CATASTROPHIQUE’

Will Watson, qui dirige depuis 17 ans un magasin de fish and chips très fréquenté à East Runton, a qualifié la perte de Blue Flag de « désastreuse ».

Il a dit : « Nous avons été volés. Il y a eu des plaintes concernant les rejets d’eau à proximité depuis des années mais rien n’a été résolu. »

Et au pub Fishing Boat du village, la barmaid Jane Day-Walker qui y travaille depuis 13 ans, a déclaré: « Nous sommes tous très inquiets que cela dissuade les gens de venir ici.

« Nous sommes généralement entassés en été, mais beaucoup de gens peuvent rester à l’écart du fait que le drapeau bleu est retiré.

« C’est un charmant petit village mais nous comptons sur les touristes qui viennent ici – la plage est une grande attraction et nous avons des surfeurs qui viennent de loin. Nous faire baisser les cotes d’écoute n’aidera personne. »

Le chef du North Norfolk Council s’est engagé à aider à reconquérir le statut de drapeau bleu des trois plages après leur déclassement en raison de la qualité de l’eau.

Cllr Tim Adams a déclaré: « Nous travaillons avec Anglian Water et l’Agence de l’environnement pour regagner les prix convoités pour les trois stations qui sont passées du statut » Excellent « à » Seaside Award « – et ils n’auront pas la chance de gagner redonner leur Pavillon Bleu jusqu’en 2025.

« Nous espérons reconquérir les pavillons bleus – mais nous fournissons toujours les autres éléments du statut de pavillon bleu malgré la baisse de la qualité de l’eau.

« Tous les emplacements ont des toilettes publiques, une couverture de canot de sauvetage RNLI et un régime de nettoyage amélioré – et ont toujours d’excellentes plages. »

Anglian Water a été contacté pour commentaires.