La principale attraction de notre ville balnéaire a été FERMÉE pour l’été – elle détruira complètement notre célèbre région

Les COMMERÇANTS, les touristes et les habitants ont dénoncé la décision de garder fermée l’une des plus longues jetées du pays pour l’été.

Southport Pier, un joyau victorien de 3 600 pieds, regorge normalement d’excursionnistes pendant la saison estivale de la ville.

La jetée, qui abrite des cafés et une salle de jeux de l’ère Peaky Blinders, offre une vue imprenable sur la côte du Lancashire avec la tour de Blackpool scintillant sur le sable.

Mais cet été, la célèbre jetée est fermée car le conseil procède à une évaluation de la santé et de la sécurité de la structure.

Le Southport Pier Pavilion, qui gérait un café et une salle de jeux, a dénoncé la décision de fermer l’attraction.

Les propriétaires ont posté un message sur Facebook qui disait : « Comme vous pouvez tous l’imaginer, nous sommes très frustrés par cela et n’avons reçu aucune aide financière pour le moment.

« Notre entreprise vient de s’arrêter sans préavis, notre stock est tombé en ruine et nos vies et celles de notre incroyable personnel se sont arrêtées.

« Certains membres du personnel ont littéralement eu des pannes à cause de cela. C’est comme s’enfermer à nouveau mais sans aide. »

Joy Bury, qui gère un magasin de blagues dans le centre-ville, a déclaré: « Je n’arrive tout simplement pas à croire que la jetée soit fermée pour l’été. C’est tellement décevant. »

Joy, qui dirige le magasin de Neville Street depuis les années 1980, a déclaré que la fermeture était « embarrassante » pour la ville balnéaire.

Mark et Siobhan Hewitt, d’Essex, étaient dans le Merseyside pour l’Eurovision mais voulaient voir la célèbre jetée de Southport.

Mark a déclaré: « Nous avons la plus longue jetée du monde à Southend-on-Sea, mais nous voulions aussi voir Southport. C’est un peu dommage d’être honnête avec vous qu’il soit fermé. Comme c’est très étrange. »

Robert Kelly, qui visite Southport quelques fois par semaine pour promener son Alsacienne, a déclaré : « Je viens ici depuis que je suis petit garçon avec mon père.

« J’irais normalement sur la jetée mais je ne peux pas maintenant. Je n’ai rien entendu dire pourquoi c’est fermé. »

Scott Mooney, qui vit près de Southport, a déclaré qu’il comprenait la décision.

M. Mooney, 35 ans, a déclaré: « S’il y a des problèmes de santé et de sécurité, le conseil a raison de le fermer. C’est un si vieux bâtiment. La sécurité passe avant tout. »

Un vendeur de glaces qui a demandé à ne pas être nommé a déclaré: « C’est une blague absolue. Nous avons été battus pendant le verrouillage et maintenant nous sommes revenus à la normale.

« Ensuite, ils ferment la jetée. C’est le joyau de la couronne de Southport avec une vue imprenable sur la côte. J’ai entendu dire que le garçon qui tient le café sur la jetée s’arrache les cheveux. Quel cauchemar. »

Peter Crompton, qui a travaillé sur la jetée pendant des années, a déclaré : « C’est la deuxième plus longue jetée du pays et le point central de la ville.

« Cela a défini la ville avec le champ de foire. Les gens sont venus à Southport pour aller à la foire et marcher sur la jetée. »

« Ça doit être dévastateur pour les commerçants qui se trouvaient sur la jetée, comme les cafés et la salle de jeux.

« À mon avis, la jetée n’a pas eu suffisamment d’investissements et de protection contre les éléments au fil des ans.

« Maintenant, nous en payons le prix. J’apprécie qu’il y ait eu des réductions de dépenses, mais cela aurait dû recevoir plus d’attention.

« Je ne pense tout simplement pas que nous avancions en tant que ville. J’apprécie que les temps aient changé avec plus de vacances à l’étranger, mais Southport devrait être une station balnéaire classique. »

Le député de Southport, Damien Moore, a déclaré au Sun : « Il est inacceptable que le conseil de Sefton se contente que la jetée de Southport reste fermée pendant les périodes commerciales clés en 2023, à la suite des fermetures précédentes approuvées par le conseil pendant le week-end de Pâques et les vacances scolaires.

» L’économie touristique de notre ville sera encore plus touchée par la fermeture prolongée de la jetée par le Conseil au cours de la prochaine période estivale.

« J’ai écrit au Conseil à plusieurs reprises et je les exhorte à fournir à mes électeurs une mise à jour sur un calendrier pour la réouverture de la jetée, la transparence sur la sécurité de l’avenir de la jetée et des informations sur l’indemnisation potentielle des propriétaires d’entreprises qui ont été incapables de commercer en conséquence directe de cette fermeture.

« Le Conseil du travail doit aux propriétaires d’entreprise assidus de Southport de fournir des éclaircissements sur le moment où cette restriction sur leurs entreprises sera levée. »

Un propriétaire qui a demandé à ne pas être nommé a déclaré au Sun que le conseil de Sefton avait fait de son mieux pour investir dans la ville ces dernières années.

L’homme d’affaires a déclaré que le conseil venait d’annoncer des plans pour le Marine Lake Events Center qui dynamiserait la ville.

Un porte-parole du conseil de Sefton a déclaré: « Comme indiqué précédemment, l’enquête menée sur la jetée de Southport implique une évaluation approfondie et intrusive de la structure de 3 600 pieds.

« En raison de la nature détaillée de cette évaluation et de la complexité de la structure de Southport Pier, l’enquête prendra du temps.

« Cependant, nous informerons les propriétaires d’entreprise directement et le public via nos canaux de communication officiels dès que possible.

« Nous apprécions que ce soit une période frustrante pour tout le monde, mais la santé et la sécurité restent notre priorité. »

