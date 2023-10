La principale agence japonaise de boyband va changer de nom alors qu’elle traite 325 plaintes pour abus sexuels, et ce n’est pas fini

(De gauche à droite) Yoshihiko Inohara, président de Johnny’s Island, Noriyuki Higashiyama, acteur et nouveau président de Johnny & Associates Inc., Julie Keiko Fujishima, présidente sortante de Johnny & Associates Inc., et l’avocat Hiroshi Kimeda lors d’une conférence de presse à Tokyo le 7 septembre 2023, qui traitait des plaintes pour abus contre le défunt fondateur du groupe, Johnny Kitagawa. (Photo de Tomohiro Ohsumi/Getty Images)