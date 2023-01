La principale agence d’espionnage américaine affirme que davantage d’aide à la sécurité de la part des alliés est cruciale pour que l’Ukraine l’emporte

L’assistance militaire à venir, la 30e tranche de ce type, porte l’engagement américain dans la lutte contre l’Ukraine à plus de 26 milliards de dollars depuis le début de l’administration Biden.

Austin a déclaré que le dernier paquet d’équipements militaires américains à destination de l’Ukraine est évalué à 2,5 milliards de dollars et aidera à “répondre aux besoins les plus urgents de l’Ukraine sur le champ de bataille”.

Les États-Unis ont contribué la part du lion de l’aide à la sécurité dans le combat. La semaine dernière, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé l’un des plus gros ensembles d’armes depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie il y a près d’un an.

“Il sera extrêmement important pour l’Ukraine de recevoir une assistance militaire et une assistance économique essentielles pour aller de l’avant afin qu’elle puisse continuer à gérer ce qu’elle a fait héroïquement”, a-t-elle ajouté.

La directrice américaine du renseignement national, Avril Haines, a déclaré à Fareed Zakaria de CNN lors d’une table ronde au Forum économique mondial que les militaires ukrainiens et russes étaient confrontés à des défis importants, mais que la guerre n’était pas dans une impasse.

Un militaire ukrainien tient une arme légère antiblindée de nouvelle génération (NLAW) sur la position non loin de la ligne de front dans le sud de la région de Kharkiv, le 11 juillet 2022, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine.

“Les armes sont le chemin de la paix”, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, aux côtés de Haines. “Cela peut sembler un paradoxe, mais la seule façon d’avoir un accord négocié est de convaincre le président [Vladimir] Poutine qu’ils ne gagneront pas sur le champ de bataille et qu’il doit s’asseoir et négocier.”

Stoltenberg a ajouté que la bataille de l’Ukraine a toute la force de l’alliance de 30 membres de l’OTAN parce que c’est une “lutte pour la démocratie”. Il a déclaré qu'”il est extrêmement important que le président Poutine ne gagne pas cette guerre, ce sera une tragédie pour les Ukrainiens, mais aussi très dangereux pour nous tous”.

Le président polonais Andrzej Duda a déclaré que l’Occident devait faire plus pour soutenir l’Ukraine, ajoutant que l’aide des alliés “n’est toujours pas suffisante”.

“L’Ukraine a besoin de plus d’efforts, a besoin de plus d’aide et nous devons nous mobiliser pour les aider car leur situation est vraiment difficile”, a-t-il déclaré, ajoutant que la guerre approchait d’un moment crucial.