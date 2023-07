La Princeton’s Barrel Society organisera le concert Buffalo Galaxy du 4 août – Shaw Local

Le groupe de bluegrass basé à Minneapolis, Buffalo Galaxy, donnera un concert à 18h30 le jeudi 3 août à la Barrel Society, située au 930 N. Main St. à Princeton, dans le cadre de sa course « Eastbound and Down ». .

Buffalo Galaxy se décrit comme un psychédélisme qui rencontre le bluegrass ancien qui semble aller plus loin que le groupe de bluegrass typique.

Le groupe comprend du banjo, de la mandoline, de la contrebasse et de la guitare acoustique qui se réunissent pour créer un catalogue de chansons allant de Bill Monroe à Lil Nas X.

Depuis sa création en 2019, le groupe a tourné dans le grand Midwest, notamment dans les festivals de bluegrass du Colorado et dans les clubs du centre-ville de St. Louis.

Le 4 août sera la première fois que le groupe jouera à Princeton.