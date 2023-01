La princesse Zoe se prépare pour Cheltenham après avoir partagé le butin à Punchestown lors de ses débuts en haies | Nouvelles de la course

La princesse Zoe a dû se contenter d’une part des honneurs lors de ses débuts en saut d’obstacles à Punchestown, après une arrivée à égalité avec Rachael Blackmore sur Ladybank.

Le gris formé par Tony Mullins a été un serviteur fantastique au cours des quatre dernières années, avec un triomphe dans le Groupe 1 du Prix du Cadran 2020, le point culminant d’une carrière en plat qui l’a également vue remporter le Groupe 3 Sagaro Stakes à Ascot et terminer deuxième à Subjectiviste dans la Gold Cup.

Elle semblait sur le point de prendre sa retraite pour ses fonctions de poulinière en 2023, mais n’a pas réussi à atteindre son prix de réserve lors de la vente de décembre de Tattersalls, ce qui a incité les connexions à repenser.

Image:

La princesse Zoe, à droite, aux côtés de Stradivarius en passe de terminer deuxième de l’Ascot Gold Cup





Après une agréable session scolaire la semaine dernière, la princesse Zoe a reçu le feu vert pour essayer les haies en vue d’une éventuelle apparition au Cheltenham Festival en mars.

Malgré ses exploits au niveau, elle n’était même pas favorite pour son premier départ dans la sphère National Hunt, avec Pink In The Park, formé par Willie Mullins, préféré à une ombre de chances à 10-11.

Les deux premiers du marché ont été les deux premiers de la course pendant une grande partie du trajet de deux milles et demi, avec 5-4 chances que la princesse Zoe s’affirme en nette avance sur le deuxième circuit sous Danny Mullins.

Après avoir sauté de manière adéquate dans le principal, la fillette de huit ans semblait avoir la victoire cousue après avoir voyagé fortement dans la ligne droite, mais elle a aplati le dernier vol, donnant Ladybank de Henry de Bromhead – portant les couleurs Honeysuckle de Kenny Alexander sous Blackmore – un vrai coup sur le run-in.

Il n’y avait rien à choisir entre la paire à l’approche de la ligne gagnante et ils ont filé comme un seul. Après une attente tendue, le juge a confirmé qu’il ne pouvait pas les séparer et a déclaré ex aequo.

Paddy Power donne à Princess Zoe une chance de 16-1 pour le Mares ‘Novices’ Hurdle à Cheltenham, qui semble être sa cible sur le Albert Bartlett Novices’ Hurdle.

Et Willie Mullins, qui a admis être nerveux à l’idée de savoir si sa star d’écurie se lancerait dans le jeu de saut d’obstacles, est convaincu qu’il y a plus à venir d’elle avant le Festival.

Il a dit: “Nous sommes très heureux avec elle. Danny a dit qu’il pensait qu’elle était un peu devinette par elle-même à un ou deux d’entre eux.

“Pour le moment, nous pensons au novice des juments à Cheltenham mais ce n’est pas définitif. Cela semble logique par opposition à l’Albert Bartlett.

“Je pensais qu’elle était un peu gazeuse de ne pas avoir couru depuis un moment. Cela l’aurait peut-être un peu vidée.

“Nous avons fait tout son travail à la maison, mais elle a besoin de cette course pour la ramener à elle-même. Danny a dit que quand elle avait des gaz au début, il la laissait aller au front, puis elle n’avait plus rien avec elle. Je pense que c’était une très bonne performance pour sauter et tout faire.”

Il a ajouté: “Je suis très content d’elle. Elle a l’habitude de sauter et elle est courageuse, généralement ils peuvent esquiver les haies, mais elle n’a rien fait de tout cela. Je ne pense pas qu’elle courra à nouveau avant Cheltenham. “