La princesse Sofia et le prince Carl Philip sont testés positifs pour le coronavirus

Princesse Sofia et Prince Carl Philip de Suède ont été testés positifs pour le coronavirus, selon un communiqué de la cour royale suédoise à Reuters.

Carl Philip, le quatrième en ligne vers le trône, et sa femme Sofia «se sentent bien dans les circonstances». Roi Karl XIV Gustaf, Reine Silvia, la sœur aînée du prince Princesse héritière Victoria et son mari Prince Daniel sera également testé. Les membres de la famille étaient ensemble la semaine dernière à un enterrement pour le frère de la reine Silvia, Walther Sommerlath. Des tests ont été effectués avant l’événement et la distanciation sociale a été appliquée, selon Gens.

En avril, Sofia s’est mobilisée pour aider les infirmières pendant la crise sanitaire. Elle a suivi un programme de formation intensive en ligne et a commencé à travailler à l’hôpital Sophiahemmet.

“La princesse Sofia n’est pas seulement la présidente d’honneur de Sophia, mais elle travaille désormais aussi avec nous”, a confirmé l’hôpital sur Instagram. “C’est après avoir terminé notre formation infirmière de base, qui a été développée pour soulager le personnel de santé désormais très sollicité.”