La princesse norvégienne renonce à ses fonctions royales

Copenhague, Danemark –

La princesse Martha Louise, la fille du roi de Norvège Harald, a déclaré mardi qu’elle ne représenterait plus officiellement la maison royale norvégienne suite à “de nombreuses questions me concernant et concernant le rôle de mon fiancé”.

La princesse de 50 ans, quatrième sur le trône de Norvège, s’est fiancée en juin à Durek Verrett, un Américain qui se décrit comme un chaman et un guérisseur sur son site Internet.

Au moins une fondation pour laquelle Martha Louise a servi de marraine a par la suite mis fin à sa relation avec la princesse.

“J’ai décidé qu’à l’heure actuelle, je n’exercerai plus de fonctions officielles pour la maison royale”, a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par le palais, ajoutant que la décision avait été prise en coordination avec ses parents “pour créer la paix autour du maison royale.”

La princesse conservera son titre, mais le palais a déclaré qu’elle avait informé les organisations où elle servait encore de marraine qu’elle renonçait à ce rôle, ce qui encadrait ses fonctions officielles.

Les médias norvégiens ont accusé Martha Louise et Verrett d’avoir prétendument utilisé son titre royal à des fins commerciales tout en faisant la promotion de méthodes de soins de santé alternatives.

La déclaration du palais a déclaré que le couple “clarifierait la distinction entre leurs propres activités et la maison royale” et n’utiliserait pas le titre de princesse ni ne ferait référence à la famille royale dans les médias sociaux ou les activités commerciales.

Verrett n’aura pas de titre ni ne représentera la maison royale de Norvège quand lui et Martha Louise se marieront, selon le communiqué. Le couple, qui est ensemble depuis mai 2019, selon les médias norvégiens, assistera à des occasions et événements familiaux auxquels il est de tradition de participer.

Martha Louise a trois filles de son premier mariage, qui s’est terminé en 2016. Selon les médias norvégiens, elle envisage de déménager en Californie avec elles.

Parallèlement à ses fonctions royales, la princesse a écrit des livres dans lesquels elle prétendait avoir des contacts avec des anges.

Son frère aîné, le prince héritier Haakon, est l’héritier du trône.

Selon un sondage publié par le journal norvégien Dagbladet le mois dernier, 68 % des personnes interrogées ont déclaré vouloir conserver la monarchie. Lorsque le radiodiffuseur norvégien NRK a posé la même question en 2017, le soutien à la maison royale s’élevait à 81 %.