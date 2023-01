La princesse Märtha Louise de Norvège revient sur une “année difficile” après avoir renoncé à ses fonctions royales

La princesse Märtha Louise de Norvège se lance dans une nouvelle vie – mais le voyage ne s’est pas déroulé sans heurts.

Le jour du Nouvel An, la femme de 51 ans est allée sur Instagram et a téléchargé un selfie souriant d’elle-même vêtue d’une robe rouge. Dans la légende, la fille du roi Harald V et de la reine Sonja a évoqué 2022, une année où elle s’est fiancée mais a également renoncé à ses fonctions royales.

La mère de trois enfants, quatrième sur le trône de Norvège, s’est fiancée en juin à Durek Verrett, un Américain qui se décrit comme un chaman et un guérisseur. L’homme de 48 ans, qui est basé à Los Angeles, a une clientèle de célébrités qui comprend Selma Blair, Nina Dobrev et Jimmy Chamberlain, l’ex-batteur des Smashing Pumpkins, a rapporté le New York Times.

“2022 a été une année difficile pour moi à bien des égards. Ce fut aussi une année remplie de joie, de bonheur et d’amour”, a commencé Märtha Louise. “La vie a ses défis. Personne ne peut y échapper, mais il appartient à chacun de nous de relever ces défis. Lorsque nous parvenons à tout relever avec l’amour de notre cœur, nous parvenons à dépasser la peur, la perturbation, la colère, le chagrin et tout le reste. Mais les moments où nous ne pouvons pas vivre à partir de notre cœur, de l’amour, nous sombrer dans le désespoir, la solitude, la colère, le jugement et les défis de la vie. J’ai eu ma juste part de hauts et de bas comme ai tous ceux que je connais.”

“J’espère sincèrement que 2023 élargira notre amour profond l’un pour l’autre”, a-t-elle partagé. “Nous avons tous besoin de construire un monde où nous pouvons tous respirer librement, être qui nous sommes censés être, grandir et nous développer dans notre vrai moi à partir de l’amour. Lorsque nous construisons nos vies à partir de notre cœur d’amour, nous commençons à nous respecter et à nous respectons et aimons les autres d’une manière nouvelle et plus profonde. Sans jugement.”

“Que 2023 soit l’année où nous entrons dans l’amour et nous douchons en faisant des choses qui nous rendent heureux”, a conclu Märtha Louise.

Son fiancé a commenté la légende sincère.

“Oh mon Dieu, mon amour ! Tu illumines la pièce comme 10 000 diamants”, a écrit Verrett. “Vous gardez-le tuer le feu!”

“Tes paroles disent la vérité. L’amour est tout ce qu’il y a au-dessus de tout, laisse-nous surfer sur cette vague jusqu’au bout, bébé”, a-t-il poursuivi dans un deuxième commentaire. “Gardons-le chaud et gardons-le toujours réel. Personne ne peut nous arrêter.”

En novembre, Märtha Louise a annoncé qu’elle ne représenterait plus officiellement la maison royale suite à “de nombreuses questions concernant moi et le rôle de mon fiancé”.

“J’ai décidé qu’à l’heure actuelle, je n’exercerai plus de fonctions officielles pour la maison royale”, a déclaré Märtha Louise dans un communiqué publié par le palais. Elle a ajouté que la décision avait été prise en coordination avec ses parents “pour créer la paix autour de la maison royale”. Cette décision lui permettrait de poursuivre librement d’autres intérêts sans les restrictions d’être affiliée à la couronne.

Alors que la princesse conservera son titre, le palais a déclaré qu’elle avait informé les organisations où elle servait encore de marraine qu’elle renonçait à ce rôle. La déclaration du palais a également révélé que le couple “clarifierait la distinction entre ses propres activités et la maison royale”. Verrett n’aura pas de titre ni ne représentera la maison royale de Norvège quand lui et Märtha Louise se marieront. Le couple, qui est ensemble depuis mai 2019, assistera à des occasions familiales et à des événements royaux traditionnels.

Verrett avait précédemment déclaré au magazine People qu’il avait reçu l’avis de son ami Gwyneth Paltrow sur une bague de fiançailles avant de proposer.

Selon des informations norvégiennes, Märtha Louise envisage de déménager en Californie avec ses enfants pour être aux côtés de Verrett. Le palais n’a pas précisé si le changement de Märtha Louise aurait un effet sur ses enfants.

À l’époque, Märtha Louise parlait de ses objectifs pour l’avenir.

“Je suis préoccupée par la santé et la recherche et j’ai moi-même une formation dans le domaine de la santé en tant que physiothérapeute et je respecte la médecine scolaire”, a-t-elle déclaré. “Je vois la médecine alternative comme un complément important à la médecine scolaire.”

Son frère cadet, le prince héritier Haakon, 49 ans, est l’héritier du trône.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.