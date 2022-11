La princesse Märtha Louise de Norvège abandonne ses fonctions royales au milieu de ses fiançailles avec un chaman américain

La princesse Märtha Louise, la fille du roi Harald de Norvège, a annoncé mardi qu’elle ne représenterait plus officiellement la maison royale suite à “de nombreuses questions concernant moi et le rôle de mon fiancé”.

L’homme de 51 ans, quatrième sur le trône norvégien, s’est fiancé en juin de cette année à Durek Verrett, un Américain qui se décrit comme un chaman et un guérisseur. Au moins une fondation pour laquelle la princesse a servi de mécène a par la suite mis fin à sa relation avec la famille royale norvégienne.

“J’ai décidé qu’à l’heure actuelle, je n’exercerai plus de fonctions officielles pour la maison royale”, a déclaré Märtha Louise dans un communiqué publié par le palais. Elle a ajouté que la décision avait été prise en coordination avec ses parents “pour créer la paix autour de la maison royale”.

Alors que la princesse conservera son titre, le palais a déclaré qu’elle avait informé les organisations où elle servait encore de marraine qu’elle renonçait à ce rôle.

“Je suis désolé que la princesse ne représente plus la maison royale”, a déclaré Harald lors d’une conférence de presse. L’homme de 82 ans a déclaré que “nous sommes d’accord pour ne pas être d’accord”.

“Nous avons examiné ce processus de tous les côtés”, a déclaré sa femme, la reine Sonja. “Cela a été une décision unanime.”

Harald a déclaré que Verrett “pensait probablement qu’il pouvait faire n’importe quoi sans que cela nous affecte”.

“Il doit également tenir compte de ce que nous défendons”, a ajouté la matriarche.

La déclaration du palais a révélé que le couple “clarifierait la distinction entre ses propres activités et la maison royale”. Ils n’utiliseront pas non plus le titre de “princesse” ni ne feront référence à d’autres membres de la famille royale dans les médias sociaux ou les activités commerciales. Verrett, 47 ans, n’aura pas de titre ni ne représentera la maison royale de Norvège quand lui et Märtha Louise se marieront.

Le couple, qui est ensemble depuis mai 2019, assistera à des occasions familiales et à des événements royaux traditionnels.

Märtha Louise a trois filles de son premier mariage avec l’auteur Ari Behn. Ils se sont mariés de 2002 à 2017. Behn, qui a accusé Kevin Spacey de l’avoir peloté, s’est suicidé le jour de Noël 2019. Il avait 47 ans.

Verrett avait précédemment déclaré au magazine People qu’il avait reçu l’avis de son amie Gwyneth Paltrow sur une bague de fiançailles avant de proposer en juin.

Selon des informations norvégiennes, Märtha Louise envisage de déménager en Californie avec ses enfants pour être aux côtés de Verrett. Verrett est basé à Los Angeles où il a une clientèle de célébrités. Le palais n’a pas précisé si le changement de Märtha Louise aurait un effet sur ses enfants.

La princesse a déjà écrit des livres dans lesquels elle prétendait avoir des contacts avec des anges. Cette décision lui permettrait de poursuivre librement d’autres intérêts sans les restrictions d’être affiliée à la couronne.

Märtha Louise s’est rendue sur Instagram pour confirmer la nouvelle, insistant sur le fait que le processus de transition s’est déroulé sans heurts. Elle a également parlé de ses objectifs pour l’avenir.

“Je suis préoccupée par la santé et la recherche et j’ai moi-même une formation dans le domaine de la santé en tant que physiothérapeute et je respecte la médecine scolaire”, a-t-elle déclaré. “Je vois la médecine alternative comme un complément important à la médecine scolaire.”

Son frère cadet, le prince héritier Haakon, 49 ans, est l’héritier du trône.

