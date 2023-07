La princesse Madeleine de Suède reporte son retour dans son pays d’origine depuis la Floride jusqu’en 2024

La princesse Madeleine de Suède et sa famille prévoient de rester en Floride jusqu’à l’année prochaine après avoir reporté leur retour dans leur pays d’origine.

La fille de 41 ans du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia, son mari Christopher O’Neill, 49 ans, et leurs trois enfants devaient déménager définitivement dans la capitale suédoise de Stockholm en août. Cependant, la responsable de l’information de la Cour royale de Suède, Margareta Thorgren, a annoncé que le déménagement avait été retardé.

« Le plan est que la famille déménage en Suède. Il sera reporté à 2024, selon les informations dont je dispose », a déclaré Thorgren au point de vente suédois Expressen, selon le magazine People.

Thorgren a précisé que le report n’était pas dû à un problème d’immigration ou à une vente de maison.

« C’est simplement que le temps pour la famille, avec tout ce qu’implique un déménagement, a été un peu trop court », a déclaré le représentant.

Madeleine et O’Neil partagent les filles Princess Leonore, 9 ans et Princess Adrienne, 5 ans, et son fils Prince Nicolas, 8 ans. Après avoir résidé à Londres pendant plusieurs années, la famille a déménagé dans le Sunshine State à l’automne 2018.

Thorgren a également déclaré à Expressen que Leonore, Nicolas et Adrienne commenceront l’école primaire et préscolaire aux États-Unis cet automne. Elle a confirmé que la famille passerait l’été en Suède.

Madeleine et sa famille sont retournées en Suède le mois dernier pour célébrer la fête nationale le 9 juin. La royale a partagé une image de sa famille sur Instagram pour marquer l’occasion. Sur la photo, Madeleine et ses filles portaient des robes bleues et jaunes traditionnelles suédoises décorées de tournesols sur des chemisiers à col blanc.

O’Neil portait un costume gris tandis que Nicolas portait une veste de costume bleu ardoise sur une chemise blanche avec un pantalon bleu foncé.

« Joyeux Nationaldag ! Vi [heart emoji] soi », a-t-elle écrit dans la légende, qui se traduit en anglais par « Joyeuse fête nationale ! Nous aimons la Suède. »

En mars, le palais suédois a publié une déclaration annonçant l’intention de Madeleine et de sa famille de retourner en Suède.

« SAR la princesse Madeleine et M. Christopher O’Neill, ainsi que leurs enfants, déménageront à Stockholm en août 2023 », indique le communiqué.

Il a poursuivi: « La princesse Madeleine et M. Christopher O’Neill ont décidé que leur famille déménagerait en Suède indéfiniment. La princesse Leonore et le prince Nicolas commenceront l’école primaire à Stockholm à l’automne. La princesse Adrienne commencera l’école maternelle. »

« La famille s’installera de manière permanente dans un appartement des Ecuries Royales de Stockholm. »

Madeleine, qui est septième sur le trône suédois, n’est pas étrangère à la vie en Amérique. Alors qu’elle était encore célibataire, en 2010, Madeleine a déménagé à New York et a commencé à travailler comme chef de projet pour la Queen Silvia’s World Childhood Foundation.

Après que Madeleine et O’Neill se soient mariés en 2013, la princesse et l’homme d’affaires anglo-américain sont restés dans la Grosse Pomme pendant plusieurs années et leur premier-né est né dans un hôpital privé aux États-Unis en 2014. La famille avait également une résidence d’été en Floride. avant de déménager à temps plein dans l’État.

En 2019, le palais suédois a annoncé que les enfants de Madeleine et O’Neill ainsi que ceux de Prince Carl-Philippe et Princesse Sofia ont perdu leurs titres officiels de Son Altesse Royale et ne seraient pas des membres actifs de la famille royale.

« Sa Majesté le roi a décidé de modifier la Maison royale », indique un communiqué du palais. « Le but de ces changements est d’établir quels membres de la famille royale peuvent être appelés à exercer des fonctions officielles incombant au chef de l’État ou liées à la fonction du chef de l’État. »

« Sa Majesté le Roi a décidé que les enfants de Leurs Altesses Royales le Prince Carl Philip et la Princesse Sofia, ainsi que les enfants de Son Altesse Royale la Princesse Madeleine et de M. Christopher O’Neill ne seront plus membres de la Maison Royale », indique le communiqué. ajoutée.

Alors que les enfants ont perdu leurs titres d’Altesse Royale, ils ont conservé leurs titres de Prince et de Princesse. Cependant, ces titres sont désormais personnels et, par conséquent, les futurs époux ou enfants n’y auront pas droit.

Le frère de Madeleine, Carl, 44 ans, partage trois enfants avec l’ancien mannequin et star de la télé-réalité Sofia, 38 ans : le prince Alexander, le prince Gabriel et le prince Julian.

La princesse a adressé l’annonce dans un post Instagram, écrivant « Plus tôt dans la journée, le tribunal a annoncé que Leonore, Nicolas et Adrienne n’appartiendraient plus à la maison royale. »

Elle a poursuivi : « Ce changement est prévu depuis longtemps. Chris et moi pensons que c’est une bonne chose que nos enfants aient maintenant une plus grande opportunité de façonner leur propre vie en tant qu’individus à l’avenir. »

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.