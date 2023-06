La princesse Lilibet a 2 ans : la fille du prince Harry et de Meghan Markle fête son anniversaire loin de la famille royale

La petite fille du prince Harry et de Meghan Markle a officiellement eu deux ans.

Lilibet Diana, du nom de son arrière-grand-mère la reine Elizabeth II, et de sa grand-mère, la princesse Diana, est née le 4 juin 2021 en Californie.

Des festivités auront probablement lieu en Californie pour la fille du duc et des duchesses, bien que la famille n’ait pas révélé ses plans.

L’année dernière, le premier anniversaire de Lilibet a été célébré au sein de la grande famille royale à Frogmore Cottage.

En Grande-Bretagne pour le jubilé de platine de feu la reine Elizabeth, la jeune princesse a reçu les vœux de tous les grands noms : la reine, le prince Charles de l’époque et sa femme Camilla, ainsi que le prince William et Kate Middleton.

Un an plus tard, les circonstances sont très différentes et indiquent une plus grande fracture au sein de la famille, sans remarques publiques faites à l’occasion du 2e anniversaire de Lilibet.

Bien que palpable, le silence est attendu. Le mois dernier, lors du couronnement du roi Charles, la famille royale n’a fait aucune mention du 4e anniversaire du prince Archie. Markle a choisi de rester à la maison en Californie avec les deux enfants pendant que Harry assistait à l’occasion capitale pour son père.

MEGHAN MARKLE PLANIFIE UNE FÊTE D’ANNIVERSAIRE « FAIBLE » POUR ARCHIE DANS SOCIAL PENDANT QUE HARRY ASSISTE AU COURONNEMENT: RAPPORT

La dernière année de la vie de Lilibet a vu de grands changements pour ses parents, et quelques-uns pour elle-même également.

Pour Lilibet, elle a reçu son titre royal officiel après le décès de son arrière-grand-mère et homonyme, la reine Elizabeth II. Avant la mort de la reine, Lilibet et son frère, Archie, n’étaient connus que sous le nom de « Miss » et « Master », respectivement, sur le site Web de Buckingham Palace, mais ont pris les titres de « Princesse » et « Prince » lorsque le roi Charles est devenu roi.

« Les titres des enfants sont un droit d’aînesse depuis que leur grand-père est devenu monarque. Cette affaire est réglée depuis un certain temps en accord avec le palais de Buckingham », a confirmé un porte-parole des Sussex à Fox News Digital en mars.

La jeune princesse a également été baptisée en mars de cette année en Californie, près du lieu de résidence de la famille.

« Je peux confirmer que la princesse Lilibet Diana a été baptisée le vendredi 3 mars par l’évêque du diocèse épiscopal de Los Angeles, le révérend John Taylor », a déclaré un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex à Fox News Digital dans un communiqué.

MEGHAN MARKLE, LA FILLE DU PRINCE HARRY, LA PRINCESSE LILIBET DIANA Baptisée EN CALIFORNIE, FAMILLE ROYALE A NO-SHOW

Contrairement au baptême d’Archie il y a quatre ans, la famille royale n’était pas présente pour l’événement. Une source a révélé au magazine People qu’une invitation au baptême avait été adressée au roi Charles, à la reine Camilla, au prince William et à Kate Middleton, bien qu’aucun membre de la famille royale n’y ait assisté. Un porte-parole de Buckingham Palace n’a pas répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Il semble que la vie de Lilibet, ainsi que celle d’Archie, soit devenue plus privée car ses parents ont partagé plus de détails sur eux-mêmes.

En décembre 2022, le couple a publié une série documentaire Netflix en six parties, « Harry & Meghan », qui a partagé des photos de famille et une vidéo de Lilibet, y compris un clip pris quelques heures après sa naissance.

Meghan a déclaré dans la voix off que « quelque chose semblait si complet une fois que nous avions Lilibet ».

Et plus tôt cette année, Harry a publié ses mémoires, « Spare », pleins de détails choquants sur la famille royale, faisant les gros titres à gauche et à droite.

Mais dans les mémoires, il y avait un doux passage sur Harry aidant à délivrer Lilibet.

« J’étais pleinement présent », écrit-il. « J’étais avec Meg à chaque poussée. Quand le médecin a dit que c’était une question de minutes, j’ai dit à Meg que je voulais que le mien soit le premier visage que notre petite fille a vu. »