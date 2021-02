La princesse Latifa a supplié les flics britanniques de rouvrir une enquête sur le « kidnapping » de sa sœur aînée après qu’elle a été arrachée dans une rue de Cambridge il y a plus de 20 ans.

Dans une lettre aux flics, la princesse Latifa demande de l’aide pour la «liberté» de sa sœur Shamsa, révélant des détails effrayants sur sa «torture».

L’appel du royal vient après sa propre tentative d’évasion audacieuse de la famille royale de Dubaï.

Latifa, la fille cadette du dirigeant de Dubaï, pense que si la police britannique rouvre l’enquête, cela pourrait signifier la fin de la propre situation d’otage de sa sœur aînée.

Dans la lettre qui a émergé hier, la princesse Latifa appelle la police du Cambridgeshire à enquêter sur la capture de Shamsa en 2000, rapporte le BBC.

La princesse plus âgée Shamsa avait 18 ans lorsqu’elle s’est échappée risquée du domaine de luxe de sa famille à Surrey, mais a été capturée à peine deux mois plus tard et n’a plus été vue en public depuis.

«Tout ce que je vous demande, c’est de prêter attention à son cas, car cela pourrait lui procurer sa liberté … votre aide et votre attention sur son cas pourraient la libérer», écrit la princesse Latifa dans la lettre inquiétante.

La note révèle également des détails horribles sur l’épreuve de la princesse Shamsa après son retour à Dubaï.

« Elle a été gardée au secret sans date de libération, sans procès ni inculpation. Elle a été torturée en se faisant bastonner les pieds … »

Elle ajoute: « Elle a des liens étroits avec l’Angleterre … elle aime vraiment l’Angleterre, tous ses plus beaux souvenirs sont de son séjour là-bas. »

La note manuscrite de la princesse Latifa, qui a été transmise aux flics du Cambridgeshire par ses amis mercredi, a été rédigée en 2019 alors qu’elle était détenue à l’isolement.

Elle a daté la lettre de février 2018, avant sa propre tentative d’évasion, pour éviter de révéler qu’elle avait un moyen de communiquer avec le monde extérieur depuis sa captivité.

Les flics du Cambridgeshire avaient pour la première fois ouvert une enquête sur la disparition de Shamsa en 2001, mais celle-ci s’est trouvée dans une impasse lorsqu’ils se sont vu refuser l’entrée à Dubaï.

Mais un juge de la Haute Cour a statué en 2019 que le dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, avait enlevé les deux filles et les détenait contre leur volonté.

Downing Street a déclaré que les questions sur la disparition de la princesse Shamsa relevaient de la police du Cambridgeshire.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « C’est une question pour la police du Cambridgeshire.

«Le Premier ministre a déclaré la semaine dernière que les allégations de la princesse Latifa selon lesquelles elle était détenue contre son gré étaient manifestement préoccupantes.

« Mais en ce qui concerne l’enlèvement de la princesse Shamsa, cette (enquête) a été menée par la police de Cambridge. »

Les femmes – qui sont les filles du cheikh avec l’une de ses épouses, l’Algérienne Houria Ahmed Lamara – ont attiré l’attention internationale de haut niveau, mais leur localisation exacte et leur condition physique actuelle restent un mystère.

La princesse Shamsa – qui a maintenant 39 ans – s’est enfuie pendant ses vacances avec des membres de sa famille dans leur domaine de Surrey en juillet 2000, mais a été arrachée dans une rue de Cambridge le 19 août de la même année.

Elle a déclaré qu’une nuit, après avoir visité un bar avec deux amis, une voiture s’est arrêtée avec au moins quatre hommes armés à l’intérieur – qui, selon elle, étaient des ressortissants de Dubaï du personnel personnel de Sheikh Mohammed.

Shamsa a déclaré qu’elle avait reçu l’ordre de monter dans la voiture, conduite vers une propriété à Newmarket, Suffolk, et transportée à Dubaï en jet privé le lendemain.

La police a examiné l’enquête en 2018, un enquêteur reconnaissant qu’il y avait « des sensibilités importantes » avec l’affaire, a rapporté la BBC.

Un nouvel examen a été lancé après la publication du jugement de la Haute Cour en 2020.

Dans un communiqué, la police du Cambridgeshire a déclaré avoir reçu la lettre de Latifa, qui « sera examinée dans le cadre de l’examen en cours ».

« C’est une question très complexe et sérieuse et en tant que telle, il y a des détails de l’affaire qu’il serait inapproprié de discuter publiquement », a-t-il ajouté.

Le père puissant de la femme aurait mené une campagne de terreur et d’abus contre les membres de la famille au fil des ans.

La sixième femme du cheikh Princesse Haya est parmi les membres de la famille qui ont tenté d’échapper à ses griffes.

En 2019, elle a réussi à faire une offre pour la liberté de s’échapper au Royaume-Uni, craignant qu’il ne la tue, elle et son jeune fils et sa fille.

Des vidéos choquantes sont apparues ces dernières semaines dans lesquelles la princesse Latifa a décrit comment elle avait été prise en otage par son père à la suite d’une tentative d’évasion ratée en 2018.

Vidéo obsédante partagée avec la BBC montre Latifa accroupie contre le mur dans une salle de bain et utilisant un téléphone portable pendant qu’elle enregistre un message effrayant.

« Je suis un otage, je ne suis pas libre. Je suis emprisonné dans cette prison. Ma vie n’est pas entre mes mains », dit le jeune homme de 35 ans.

Il y a trois ans, avec l’aide de son amie Tiina Jauhiainen, Latifa a tenté de fuir Dubaï pour une nouvelle vie à l’étranger.

Quelques jours après son évasion, elle a été emmenée de force par des hommes armés sur un yacht au large des côtes de l’Inde et ramenée à Dubaï.

Dans les vidéos, Latifa dit: «Je suis ici depuis plus d’un an en isolement cellulaire.

L’ONU a depuis demandé aux Émirats arabes unis la preuve que Latifa est en vie.

L’ancienne ambassadrice des droits de l’ONU Mary Robinson, qui avait décrit Latifa comme une «jeune femme troublée» après l’avoir rencontrée en 2018, dit maintenant qu’elle a été «horriblement trompée» par la famille de la princesse.

L’ancien Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et président de l’Irlande s’est joint aux appels à une action internationale pour établir la situation actuelle de Latifa et où se trouve Latifa.