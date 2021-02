La princesse Latifa «  soignée à la maison  », déclare les Émirats arabes unis après que l’ONU a demandé la preuve qu’elle est toujours en vie

L’ONU a demandé aux Émirats arabes unis (EAU) des preuves que Sheikha Latifa, la fille du dirigeant de Dubaï, est toujours en vie.

Quelques heures plus tard, l’ambassade des Émirats arabes unis à Londres a déclaré dans un communiqué que « sa famille a confirmé que Son Altesse était prise en charge à domicile, soutenue par sa famille et des professionnels de la santé. Son état continue de s’améliorer et nous espérons qu’elle reviendra à la vie publique en le moment venu. «

L’appel du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme est venu la semaine où les médias britanniques ont publié des extraits de ses journaux vidéo.

La princesse Latifa a déclaré dans les images qu’elle enregistrait dans une salle de bain verrouillée à l’intérieur de la villa de Dubaï où elle était retenue en otage.

Vendredi, une porte-parole de Michelle Bachelet, la commissaire de l’ONU, a déclaré avoir « exprimé nos inquiétudes concernant la situation, à la lumière des vidéos inquiétantes qui ont fait surface cette semaine. Nous avons demandé plus d’informations et des éclaircissements sur la situation actuelle ».

Elle a ajouté: « Nous avons demandé une preuve de vie ».

La princesse de 35 ans est la fille du cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le souverain héréditaire de Dubaï qui est également Premier ministre et vice-président des Émirats arabes unis.

Des amis se disent inquiets pour la sécurité de Sheikha Latifa car elle n’a pas été entendue depuis qu’elle a cessé de répondre aux SMS il y a six mois.

Cheikh Mohammed a toujours nié l’enlèvement et la détention de sa fille, affirmant qu’elle était aux soins affectueux de sa famille.

Mais elle avait tenté en vain de s’échapper par bateau de la cité-état du Golfe en 2018, avant d’y être ramenée.

L’affaire est également particulièrement sensible en Grande-Bretagne en raison des liens économiques et historiques avec Dubaï et les Émirats arabes unis, qui ont construit des hôtels et des centres de villégiature pour diversifier une économie autrefois basée sur l’exploitation des réserves énergétiques des Émirats.

Sheikh Mohammed est le fondateur de l’écurie de courses de chevaux Godolphin et entretient des relations amicales avec la reine britannique Elizabeth II.