La princesse Kate s’excuse d’avoir manqué la revue du colonel au milieu d’un traitement contre le cancer

LONDRES — Kate, la princesse de Galles, s’est excusée d’avoir manqué un défilé militaire ce week-end alors qu’elle poursuit sa convalescence après avoir reçu un diagnostic de cancer.

Kate a écrit aux Irish Guards, le régiment de l’armée britannique qu’elle représente, pour exprimer son regret de ne pas assister à la Colonel’s Review, un événement traditionnel qui a lieu une semaine avant Trooping the Colour, un grand défilé annuel pour célébrer l’anniversaire officiel du roi.

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles la cérémonie de samedi pourrait être sa première apparition publique depuis qu’elle a révélé en mars qu’elle suivait un traitement contre le cancer. Mais le palais de Kensington a confirmé le mois dernier que Kate, 42 ans, ne se présenterait pas.

Les gardes irlandais ont déclaré dans un post sur X qu’il avait reçu ses excuses et publié une vidéo montrant un officier supérieur lisant la lettre.

«Je voulais vous écrire pour vous faire savoir à quel point je suis fière de tout le régiment avant la revue de Trooping the Colour par le colonel», dit sa lettre.

« J’apprécie que tous ceux qui portent les couleurs cette année s’entraînent depuis des mois et consacrent de nombreuses heures à s’assurer que leurs uniformes et leurs exercices sont impeccables. »

« Être votre colonel reste un honneur et je suis vraiment désolée de ne pouvoir vous saluer lors de la revue du colonel de cette année », a-t-elle déclaré. « Veuillez transmettre mes excuses à tout le régiment. J’espère pouvoir vous représenter à nouveau très bientôt.

Elle a signé la lettre : « Quis separabit ? Princesse Catherine », citant la devise latine du régiment, tirée de la Bible et signifiant « qui nous séparera ?

Également connu sous le nom de défilé d’anniversaire du roi, Trooping the Colour remonte au XVIIe siècle et mettra cette année en vedette près d’un millier de soldats, 250 musiciens de l’armée, 240 chevaux militaires de travail, 20 joueurs de cornemuse et « un chien extrêmement gros », l’armée. dit.

Le roi Charles III, qui a révélé son propre diagnostic de cancer en février, devrait participer à l’événement de samedi prochain, même s’il ne se présentera peut-être pas à cheval comme il l’a fait l’année dernière.

Il devait présenter lundi de nouvelles couleurs aux gardes irlandais au château de Windsor, avant le défilé annuel.

La princesse a passé près de deux semaines dans un hôpital privé de Londres en janvier pour subir une opération abdominale et son bureau a déclaré qu’elle se retirerait de ses fonctions royales au moins jusqu’après Pâques.