La princesse Kate s’entretient avec la première dame ukrainienne Olena Zelensky pour renforcer l’engagement de la Grande-Bretagne envers un allié déchiré par la guerre

La PRINCESSE Kate s’est assise avec la première dame ukrainienne Olena Zelensky lors d’une démonstration majestueuse de Girl Power diplomatique hier.

La nouvelle princesse de Galles a renforcé l’engagement de la Grande-Bretagne envers l’ancienne république soviétique déchirée par la guerre lors de la réunion privée au palais de Buckingham.

La princesse Kate s’est assise avec la première dame ukrainienne Olena Zelensky lors d’une démonstration royale de Girl Power diplomatique hier Crédit : PA

Le mari de Mme Zelensky, Volodymyr, a pris le temps de l’invasion russe pour signer un livre de condoléances pour la reine Crédit : AFP

L’élégante Kate, vêtue d’une robe manteau noire de Catherine Walker, a discuté facilement avec Mme Zelensky pendant plusieurs minutes – démontrant son habileté à charmer les leaders mondiaux.

Cela s’est produit peu de temps avant que le roi Charles n’accueille un rassemblement de 500 dignitaires internationaux surnommé la réception du siècle au palais.

Le président américain Joe Biden était parmi les invités, arrivant dans sa limousine à l’épreuve des bombes connue sous le nom de Beast.

Plus tôt, Biden a rendu hommage à la reine après avoir signé un livre de condoléances, en disant: «Elle était la même en personne que son image – décente, honorable et tout au sujet du service.

“Nos pensées vont à la famille royale. Le roi Charles et toute la famille.

C’est une perte qui laisse un trou énorme, et parfois vous pensez que vous ne le surmonterez jamais.

“Comme je l’ai dit au roi, elle sera avec lui à chaque étape du chemin – à chaque minute, à chaque instant – et c’est une notion rassurante.

“À tous les habitants d’Angleterre et du Royaume-Uni, nos pensées vont vers vous. Vous avez eu la chance de l’avoir eu pendant 70 ans.

“Nous l’étions tous. Le monde est meilleur pour elle.”

Biden a ajouté que la nature douce de la reine lui rappelait sa mère et s’est souvenue quand elle l’avait invité, lui et sa femme Jill, pour du thé et des crumpets.

Il a déclaré: «Elle a continué à m’en offrir plus et j’ai continué à manger tout ce qu’elle a mis devant moi. Elle nous a donné le sens, peut-être avant tout, de la notion de service. Ce fut un honneur de la rencontrer.

Parmi les autres invités à la réception figuraient des présidents, des premiers ministres et des membres de la royauté du monde entier.

Des gens ont été vus arriver vêtus de noir en signe de respect avant les funérailles de la reine aujourd’hui.

Le président américain Joe Biden était parmi les invités, arrivant dans sa limousine à l’épreuve des bombes connue sous le nom de Beast Crédit : Reuters

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée avec son mari Crédit : Dan Charity / Newsgroup Newspapers Ltd

Parmi eux se trouvaient le président irlandais Michael Higgins, arrivé en car avec les anciens roi et reine consort d’Espagne, Juan Carlos et Sofia.

Il a déclaré que la reine avait apporté une «contribution énorme» à la paix en Irlande avec ses «actions chaleureuses et authentiques», ajoutant: «Elle a été une constante dans de nombreuses vies pendant très, très longtemps. Un règne extraordinaire et historique.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, sont arrivés en autocar avec plusieurs dirigeants des pays du Commonwealth à la grande entrée du palais de Buckingham.

Ils ont été rejoints par la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, qui est entrée dans le palais, suivie du Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a souri brièvement aux journalistes.

Le roi Abdallah II de Jordanie et la reine Rania ainsi que le président brésilien Jair Bolsonaro se sont également joints à des dizaines d’autres invités à la réception.

Des membres de familles royales européennes sont également arrivés au palais de Buckingham.

Le roi Felipe et la reine Letizia d’Espagne, le roi Carl XVI Gustav et la reine Silvia de Suède et la reine Margrethe II de Danemark sont arrivés en carrosse à la grande entrée du palais.

Le mari de Mme Zelensky, Volodymyr, président de l’Ukraine, a pris le temps d’organiser la riposte de son pays contre la Russie pour signer un livre de condoléances pour la reine.

L’ambassadrice du Royaume-Uni à Kyiv, Melinda Simmons, s’est dite « profondément honorée » par ce geste.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a souri brièvement aux journalistes à son arrivée Crédit : Dan Charity / Newsgroup Newspapers Ltd

Le roi Felipe et la reine Letizia d’Espagne sont arrivés en carrosse à l’entrée principale du palais Crédit : Dan Charity / Newsgroup Newspapers Ltd