La princesse Kate se concentre sur son rétablissement et ne devrait pas participer à la cérémonie Earthshot de William

Le prince William se prépare pour une cérémonie très attendue du prix Earthshot, qui aura lieu au Cap le mois prochain.

L’événement de cette année, qui en est à sa quatrième édition, mettra en lumière les innovations africaines révolutionnaires visant à relever les défis environnementaux.

Le rassemblement de stars réunira des personnalités renommées, notamment les mannequins Heidi Klum et Winnie Harlow, qui se joindront aux festivités et contribueront à annoncer les gagnants du prestigieux prix d’un million de livres sterling, a rapporté GB News.

La cérémonie du Prix Earthshot présentera un éventail remarquable de solutions et d’innovations environnementales africaines, avec un nombre record de nominations reçues cette année.

Klum et Harlow seront rejoints sur le tapis vert par des invités de marque, dont l’acteur américain Billy Porter, connu pour ses choix de mode audacieux, et le diffuseur sud-africain Bonang Matheba. Robert Irwin, fils de feu Steve Irwin et ambassadeur mondial d’Earthshot, sera également présent.

Heidi Klum a exprimé son engagement en faveur d’une mode durable, reconnaissant le besoin urgent d’amélioration du secteur. La soirée promet d’être remplie de contes captivants et de performances musicales, célébrant les initiatives environnementales mondiales avec un accent particulier sur l’Afrique.

L’événement du Cap marque la première fois que le prix Earthshot est organisé sur le continent africain, après les cérémonies précédentes à Londres, Boston et Singapour.

Fondé par le prince William en 2020, le prix Earthshot vise à accorder 1 million de livres sterling par an à cinq lauréats au cours d’une décennie.

Notamment, la princesse de Galles ne devrait pas accompagner son mari en Afrique du Sud car elle se concentre sur son rétablissement après un traitement de chimiothérapie.