La princesse Kate a révélé la réaction poignante de son fils Louis après qu’elle lui a dit que la reine était décédée, a déclaré un sympathisant.

La nouvelle fille de quatre ans de la princesse de Galles aurait fait remarquer: “Au moins, mamie est avec son arrière-grand-père maintenant.”

Le prince Louis, photographié lors de son premier jour d’école, a déclaré “au moins mamie est avec son arrière-grand-père” après avoir appris la mort de la reine Crédit : Getty – Piscine

Maman Kate, princesse de Galles, a raconté à un sympathisant la réaction de son enfant de quatre ans Crédit : AP

Et Kate était en pleine forme lorsqu’elle a annoncé la nouvelle à ses trois enfants, a déclaré la pleureuse Banita Ranow, 28 ans, après lui avoir parlé au château de Windsor aujourd’hui.

Le prince Louis avait rejoint ses frères et sœurs George, neuf ans, et Charlotte, sept ans, pour son premier jour d’école cette semaine.

Kate a rejoint son mari, le prince William, ainsi que le prince Harry et Meghan Markle pour voir les hommages.

Mme Ranwo a déclaré que c’était “vraiment agréable” de voir les frères ensemble.

Sa mère Baljinder, 64 ans, l’a qualifié de “fabuleux”, ajoutant : “C’était tellement beau à voir.”

Elle a ajouté: “Je me sentais tellement émue et je sentais que la reine aurait adoré ça.

“J’espère juste qu’à l’avenir, ils resteront comme ça et que les frères se réuniront, ainsi que les familles.”

Meghan Markle a mis un bras réconfortant autour du prince Harry alors qu’ils regardaient les hommages à la reine.

La duchesse de Sussex lui a également tenu la main alors qu’ils sortaient de la voiture au château de Windsor pour saluer une foule de personnes en deuil.

Et Harry a également mis sa main autour de sa femme à un moment séparé ce soir alors qu’ils partageaient l’effusion de chagrin.

Ils ont rencontré des foules de personnes en deuil avec Kate et William, parlant avec eux et ramassant des fleurs d’eux.

Un jeune enfant a donné au prince William un petit ours Paddington en peluche. Le personnage pour enfants a rendu jeudi un hommage touchant à la reine.

Meghan a également souri en recevant plusieurs bouquets de fleurs.

Et en un instant, une personne en deuil l’a embrassée dans une longue étreinte.

Meghan s’est dirigée vers une partie de la foule et s’est approchée d’une adolescente, qui a été vue en train de mettre sa main sur sa bouche sous le choc.

Cela vient comme…

Le couple a parlé brièvement pendant quelques instants et on a pu voir Meghan l’assurer en posant sa main sur son épaule.

La fille a alors dit: “Puis-je avoir un câlin?” et Meghan a été vue en train de hocher la tête, avant de se pencher et de lui faire un gros câlin.

Le prince William a tendu une branche d’olivier à son frère en l’invitant à voir les hommages avec lui.

L’invitation indique que William pourrait être disposé à oublier leur querelle signalée à travers le chagrin.

Cela vient après que le roi Charles III a exprimé hier son “amour” pour Harry et Meghan dans son premier discours à la nation.

Et le prince William a rendu hommage aujourd’hui à sa “grand-mère” la reine, qui, selon lui, était à ses côtés pendant les moments les plus heureux et les plus tristes de sa vie.

Il a déclaré: “Jeudi, le monde a perdu un dirigeant extraordinaire, dont l’engagement envers le pays, les royaumes et le Commonwealth était absolu.

« Tant de choses seront dites dans les jours à venir sur le sens de son règne historique.

“Cependant, j’ai perdu une grand-mère. Et même si je vais pleurer sa perte, je me sens aussi incroyablement reconnaissant. J’ai bénéficié de la sagesse et du réconfort de la reine dans ma cinquième décennie.

“Elle était à mes côtés dans mes moments les plus heureux. Et elle était à mes côtés pendant les jours les plus tristes de ma vie. Je savais que ce jour viendrait, mais il faudra un certain temps avant que la réalité de la vie sans grand-mère ne se sente vraiment réelle. “

D’autres membres de la famille encore au château de Balmoral ont également rendu hommage à la reine.

Les petites-filles au cœur brisé, la princesse Eugénie et Zara Tindall, sont tombées en panne. Sophie, comtesse de Wessex est également apparue émue.

La reine photographiée avec son bien-aimé prince Philip pour leurs noces de diamant Crédit : PA