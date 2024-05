La princesse Kate publie une déclaration pendant son absence contre le cancer

La princesse Kate a publié une déclaration rare au milieu de ses mois d’absence pendant son traitement contre le cancer, après une tragédie impliquant un avion emblématique de la Seconde Guerre mondiale.

Le chef d’escadron Mark Long a été tué dimanche dans un accident alors qu’il pilotait un avion de combat Spitfire appartenant au Battle of Britain Memorial Flight à la RAF Coningsby dans le Lincolnshire en Angleterre. Une enquête a été ouverte.

BBMF préserve les avions de guerre et possède six des dernières douzaines de Spitfire en état de navigabilité.

La princesse Kate est vue lors d’une visite à l’Air Tattoo annuel à la RAF Fairford en Angleterre le 14 juillet 2023. Elle a publié une déclaration après qu’un pilote a été tué dans un accident de Spitfire…

Chris Jackson/Getty Images



Le prince William est commodore de l’air honoraire de la base et du le couple a rendu hommage à Long sur X, anciennement Twitter : « Incroyablement triste d’apprendre la nouvelle cet après-midi de la RAF Coningsby.

« Nos pensées ce soir vont aux proches du pilote, au Battle of Britain Memorial Flight et à la famille plus large de la RAF. W & C »

Il s’agit d’une rare déclaration publique de la part de la princesse Catherine, qui est en arrêt de travail depuis une opération abdominale en janvier, à la suite de laquelle on lui a ensuite diagnostiqué un cancer.

Un rapport majeur a été publié par Kensington Palace sur l’un de ses plus grands projets, son travail sur la petite enfance, le 20 mai, bien qu’elle n’ait pas fait de déclaration pour accompagner le communiqué de presse.

Les aides ont souligné à l’époque qu’elle n’avait pas encore été autorisée à retourner au travail par les médecins. Il est donc à noter qu’elle a été incluse sur le post rendant hommage à Long.

La princesse a fait l’objet de spéculations sauvages sur les réseaux sociaux en février et mars, dans le cadre d’une tendance consistant à se demander « où est Kate Middleton ? »

Cependant, son annonce le 22 mars selon laquelle elle avait commencé une chimiothérapie contre le cancer a stoppé la rumeur.

Le nouveau respect en ligne pour la vie privée de Kate concernant sa santé s’est pour l’essentiel maintenu depuis lors, même s’il est clair que des décisions prudentes sont prises quant au moment où elle doit commenter ou non.

Kate a mis son nom sur une autre publication sur les réseaux sociaux depuis son annonce après une série d’agressions au couteau au centre commercial Westfield à Bondi Junction à Sydney, en Australie, en avril.

« Nous sommes choqués et attristés par les terribles événements survenus à Sydney plus tôt dans la journée. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées, y compris aux proches des personnes disparues et aux héroïques secouristes qui ont risqué leur propre vie pour sauver les autres. W&C », a déclaré le communiqué. post du couple sur X lu à l’époque.

William aurait facilement pu réagir seul à la tragédie de la RAF Coningsby puisque c’est lui qui occupe le rôle de commodore de l’air honoraire à la base.

Cependant, Kate sentait clairement qu’elle voulait le soutenir et également rendre hommage à une famille en deuil.

Cité dans Le gardienle capitaine de groupe Robbie Lees, commandant de la Display Air Wing, a déclaré : « C’est avec une grande tristesse que je dois confirmer le décès du Sqn Ldr Mark Long.

« Mark était pilote de Typhoon ici à la RAF Coningsby et depuis quatre ans, il est pilote au sein du Battle of Britain Memorial Flight. [BBMF]. Grand ami, collègue et aviateur passionné et professionnel, il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu.

« Une enquête sur les causes de cet événement tragique a maintenant commencé. »

Jack Royston est le correspondant royal en chef de Semaine d’actualités, basé à Londres. Vous pouvez le trouver sur X (anciennement Twitter) à l’adresse @jack_royston et lisez ses histoires sur Semaine d’actualitésc’est La page Facebook des Royals.

