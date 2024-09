La princesse Kate prend une décision majeure en attendant la confirmation du palais de Kensington

Kate a révélé en mars qu’elle suivait une chimiothérapie

La princesse Kate prévoit d’assister à deux événements publics majeurs alors qu’elle poursuit sa convalescence après un cancer, selon le correspondant royal de GB News.

La duchesse de 40 ans a récemment confirmé qu’elle avait terminé son traitement de chimiothérapie dans une vidéo émouvante.

La vidéo, dans laquelle apparaissaient le prince William, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, révélait également son intention de reprendre ses fonctions royales et de participer à plusieurs engagements publics avant la fin de l’année.

Cameron Walker, correspondant royal de GB News, a indiqué que Kate devrait assister à plus de deux événements d’ici la fin de l’année. Il a discuté des projets de Kate et de son approche des devoirs royaux avec Svar Nanan-Sen, rédacteur en chef numérique de GB News, dans l’épisode de cette semaine de The Royal Record.

Cameron a déclaré : « Je sais pertinemment qu’elle prévoit d’assister à au moins deux de ces événements, mais il y a de l’espoir qu’il y en aura certainement plus de deux.

« Ces deux exemples sont la cérémonie du dimanche du Souvenir au cénotaphe, le dimanche du Souvenir en novembre. Elle espère vraiment y assister et elle a commencé, si j’ai bien compris, à planifier son concert annuel de chants de Noël à l’abbaye de Westminster pour la période de Noël en décembre. »

Il a toutefois réitéré que le palais de Kensington n’avait confirmé aucun de ces engagements.

Cameron a déclaré qu’il s’attend à ce que ses priorités aient changé désormais et que cela se reflétera dans ses prochaines apparitions.

Il a déclaré : « Je soupçonne également que la princesse voudra donner la priorité à ses projets et engagements en matière de petite enfance, car bien sûr, elle n’a pas eu d’engagements externes liés à la petite enfance depuis 2023, donc je soupçonne que cela sera assez haut sur sa liste de priorités. »

Dans cette vidéo de trois minutes, Kate explique qu’elle souhaite « rester sans cancer » alors qu’elle poursuit sa convalescence. Elle souligne l’importance de vivre un jour à la fois, tout en reconnaissant que son chemin vers une guérison complète sera long.

En mars, Kate a révélé qu’elle suivait une chimiothérapie, ce qui l’a amenée à se retirer de ses fonctions royales. Sa première apparition publique après cette période a eu lieu à Trooping the Colour en juin, suivie de sa participation à la finale masculine de Wimbledon en juillet.

Durant cette période, elle a également partagé un message avec le public, soulignant que même si elle « faisait de bons progrès », elle n’était « pas encore sortie d’affaire ».