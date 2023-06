La princesse Kate Middleton, le prince William et le roi Charles présentent des chapeaux Royal Ascot éblouissants

C’est une affaire royale !

Chapeau à la famille royale alors qu’ils sont venus habillés à neuf pour le Royal Ascot 2023.

Alors que la famille royale britannique et des milliers d’autres sont venus habillés de manière appropriée pour l’occasion, les spectateurs ne peuvent s’empêcher de remarquer la mode principale des chapeaux fantaisie.

Le prince et la princesse de Galles ont fait leurs débuts en étant toujours aussi pimpants.

William portait un manteau noir, un gilet bleu clair, une chemise bleue à col blanc et une cravate à motifs bleu et marron. Il a ajouté un chapeau haut de forme à son look pendant le cortège mais l’a retiré quand lui et Kate sont arrivés à l’hippodrome.

Kate portait une robe Alexander McQueen rouge mi-longue avec des manches bouffantes et un chapeau rouge assorti conçu par Phillip Treacy, qui a confectionné des chapeaux pour plusieurs autres membres de la famille royale et célébrités au fil des ans.

Alors que le Royal Ascot a lieu – une série annuelle de courses auxquelles participe la famille royale – le roi Charles et la reine Camilla ont mené la procession plusieurs jours cette semaine.

Le roi Charles est certainement venu habillé pour l’occasion formelle, car il portait un chapeau haut de forme semblable à son fils le prince William. Il a enfilé un costume gris clair et une cravate assortie en dessous.

La reine Camilla était tout sourire alors qu’elle était stupéfaite dans une robe de couleur ivoire, avec des gants assortis et des bijoux en or. Son grand chapeau a été accessoirisé avec des plumes pour le Royal Ascot.

La princesse Beatrice a assisté au Royal Ascot de manière royale. Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi sont arrivés dans le même carrosse que le prince William et la princesse Kate pour le grand événement royal.

Le look Royal Ascot de Beatrice consistait en une robe florale à lacets avec un chapeau assorti qui comprenait des rubans amusants.

Pour le deuxième jour du Royal Ascot, Zara Tindall et la princesse Anne sont sorties dans des tons de bleu. Tindall portait une robe bleu marine avec un chapeau blanc et aigue-marine. La princesse Anne a brillé dans une robe à col bleu ciel avec un pull blanc par-dessus. Elle a accessoirisé son look avec un chapeau à bords bleus assorti et des perles.

Sophie, duchesse d’Édimbourg, est arrivée jolie en rose alors qu’elle sortait dans une robe rose pastel. Son chapeau assorti a volé la vedette car il avait un design unique avec des rubans pliés, formant une forme florale.

Charles et Camilla perpétuent la tradition de feu la reine Elizabeth II, décédée en septembre. Elle était passionnée de chevaux, propriétaire et éleveuse. Elle n’a pas pu assister à Ascot l’année dernière, apparemment la première fois qu’elle l’avait manqué en 70 ans.

Le cheval de Charles et Camilla – Desert Hero, un longshot 18-1 – a remporté l’une des courses de jeudi.

La nièce du roi, Zara Tindall, a déclaré que la reine Elizabeth II aurait été « fière et excitée » de voir le cheval royal gagner.

« Avoir un gagnant pour Charles et Camilla et maintenir ce rêve en vie était incroyable, et quelle course – à part tout cela, quelle course », a-t-elle déclaré.

Le Royal Ascot 2023 se termine aujourd’hui, samedi 24 juin.

