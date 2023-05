La princesse Kate Middleton canalise la reine des abeilles intérieure au milieu du prince Harry, Meghan Markle a allégué une poursuite en voiture

La princesse de Galles embrasse sa reine des abeilles intérieure alors qu’elle frappe la ruche.

Lors d’une apparition pour la Journée mondiale des abeilles, la princesse Kate a fait le buzz sur l’occasion spéciale sur les pages de médias sociaux de la famille royale.

« Nous bourdons à propos de #WorldBeeDay », lit-on sur le compte Twitter officiel de Kensington Royal.

« Les abeilles sont un élément vital de notre écosystème et aujourd’hui est une excellente occasion de sensibiliser au rôle essentiel que jouent les abeilles et les autres pollinisateurs pour maintenir les gens et la planète en bonne santé. »

La mère de trois enfants a canalisé sa reine des abeilles intérieure alors qu’elle portait un costume d’apiculteur de la tête aux pieds et s’occupait gracieusement de la ruche occupée.

La douce photographie a été prise par l’un des photographes préférés du prince et de la princesse de Galles, Matt Porteous.

L’emplacement de la photo indiquait qu’elle avait été prise à Norfolk, en Angleterre, l’endroit où la princesse Kate est connue pour garder des abeilles chez elle sur le domaine de Sandringham.

La princesse de Galles est connue pour fabriquer son propre miel et a même déjà partagé un pot de sa collection lorsqu’elle a rendu visite à des écoliers au musée d’histoire naturelle de Londres en 2021.

Son apparition survient après que le prince Harry et Meghan Markle ont été impliqués dans une prétendue « poursuite en voiture » à New York plus tôt cette semaine.

La « poursuite en voiture » chaotique s’est produite après que Markle a reçu le prix Women of Vision 2023 de Gloria Steinem, mardi.

Un porte-parole du couple royal a déclaré à Fox News Digital: « Le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture presque catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs. »

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD (New York Police Department).

« Bien qu’être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de quiconque. »

Selon l’observateur royal Omid Scobie, les paparazzis ont été confrontés à plusieurs reprises à la police alors qu’ils poursuivaient le couple royal, qui se dirigeait vers une résidence privée où ils séjournaient. Scobie a allégué sur Twitter que les photographes avaient conduit sur un trottoir, brûlé des feux rouges, fait marche arrière dans une rue à sens unique, photographié le couple en conduisant et bloqué illégalement un véhicule en mouvement.

Le prince Harry, Markle et sa mère, Doria Ragland, sont « naturellement ébranlés mais reconnaissants que tout le monde soit en sécurité », a déclaré une source à Scobie.

Le NYPD a déclaré à Fox News Digital que les photographes « ont rendu leur transport difficile » mais qu’ils sont arrivés à destination en toute sécurité.

« Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et aucune collision, convocation, blessure ou arrestation n’a été signalée », a déclaré Julian Phillips, sous-commissaire à l’information du NYPD.

Le NYPD examine les images des caméras de circulation et les images de sécurité pour « reconstituer ce qui s’est passé », a déclaré une source des forces de l’ordre à Fox News Digital.