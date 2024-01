La princesse Kate hospitalisée après une “chirurgie abdominale planifiée”, selon le palais

MONTRE: La princesse Kate salue Adam Lambert et d’autres au service des chants de Noël

Kate, la princesse de Galles, se remet après avoir subi une opération abdominale, a confirmé mercredi le palais de Kensington.

Kate, qui a eu 42 ans la semaine dernière, a été admise mardi à la London Clinic pour une intervention chirurgicale « planifiée », selon le palais.

Le palais n’a pas fourni plus de détails sur le type d’opération chirurgicale subie par Kate, mais a confirmé à ABC News que le problème médical de la princesse n’était pas cancéreux.

Chris Jackson/Getty Images, DOSSIER Catherine, princesse de Galles, assiste au service Carol « Ensemble à Noël » à l’abbaye de Westminster le 8 décembre 2023 à Londres.

L’opération a été “réussie”, selon le palais, mais Kate, épouse du prince William et mère de leurs trois jeunes enfants, devrait rester hospitalisée pendant 10 à 14 jours avant de retourner au domicile familial pour se rétablir.

Le palais a noté que l’hospitalisation de Kate signifie qu’elle ne reprendra probablement pas ses fonctions publiques “avant Pâques”.

“La princesse de Galles apprécie l’intérêt que cette déclaration va susciter”, a indiqué le palais dans un communiqué. “Elle espère que le public comprendra son désir de maintenir autant de normalité que possible pour ses enfants et son souhait que ses informations médicales personnelles restent confidentielles.”

“La princesse de Galles souhaite s’excuser auprès de toutes les personnes concernées pour le fait qu’elle doive reporter ses prochains engagements”, poursuit le communiqué. “Elle a hâte d’en réintégrer autant que possible, dès que possible.”

La dernière apparition publique de Kate a eu lieu le jour de Noël, lorsqu’elle a rejoint les membres de la famille royale pour leur service traditionnel du matin de Noël à Sandringham, le domaine de la famille royale à Norfolk, en Angleterre.

Kate a été vue marchant jusqu’à l’église aux côtés de William et de leurs trois enfants, Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Joe Giddens/PA via AP Kate, la princesse de Galles, la princesse Charlotte, le prince George, William, le prince de Galles, le prince Louis et Mia Tindall arrivent pour assister à la messe de Noël à l’église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham, dans le Norfolk, en Angleterre, le 25 décembre 2023.

William, Kate et leurs enfants vivent désormais à Windsor, où Kate devrait passer sa convalescence.

La famille a déménagé en 2022 du palais de Kensington, situé au cœur de Londres, pour s’installer à Adelaide Cottage, un cottage de quatre chambres situé sur le terrain du château de Windsor, à environ 32 km de la ville.