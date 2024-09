La princesse Kate fait sa première apparition publique depuis la fin de sa chimiothérapie

La princesse Kate a fait sa première apparition publique depuis annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle avait a terminé son traitement de chimiothérapie et c’est maintenant sans cancer .

Dimanche matin, la princesse de Galles a assisté à la messe à Crathie Kirk, une église située sur le domaine de la famille royale de Balmoral, en Écosse. Elle était accompagnée de son mari, le prince William, et d’autres membres de la famille royale, dont le roi Charles et la reine Camilla.

Sur les photos publiées par Le soleil Middleton est visible sur le siège passager d’une voiture conduite par son mari. Alors que le prince de Galles portait un costume bleu marine avec une cravate bleue pour l’occasion, la princesse a opté pour une formule vestimentaire qu’elle déjà porté Elle s’est rendue à l’église. Sa tenue comprenait un manteau en tartan marron foncé, associé à un chapeau en feutre marron orné de plusieurs plumes, de Hicks & Brown. Elle avait accessoirisé son ensemble avec des boucles d’oreilles pendantes en or.

Karwai Tang Au cours de son traitement, la princesse Kate a fait une apparition à Wimbledon plus tôt cet été.

Plus tôt cette semaine, la princesse Kate a officiellement (et discrètement) est retournée à sa ligne royale de travail . Pour la première fois depuis annonçant Après avoir reçu son diagnostic de cancer en mars, elle a tenu une réunion avec les membres de l’équipe du palais de Kensington et du Centre pour la petite enfance du château de Windsor. Cette nouvelle fait suite à un message vidéo émouvant, partagé plus tôt ce mois-ci, dans lequel Middleton a révélé qu’elle avait terminé sa chimiothérapie.

Articles connexes

« Alors que l’été touche à sa fin, je ne peux pas vous dire à quel point je suis soulagée d’avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie », a-t-elle déclaré dans le clip, racontant son histoire sur des images rares prises à la maison de sa famille, dont William et leurs trois enfants, le prince George, 11 ans, la princesse Charlotte, 9 ans, et le prince Louis, 6 ans. « Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille. La vie telle que vous la connaissez peut changer en un instant, et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur la route inconnue. »

La vidéo a également souligné l’optimisme de Kate quant à l’avenir. « Faire tout ce que je peux pour ne pas avoir de cancer est désormais ma priorité. Même si j’ai terminé ma chimiothérapie, mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient », a-t-elle déclaré. « J’ai cependant hâte de retourner au travail et de participer à quelques autres engagements publics dans les mois à venir, lorsque je le pourrai. »