La princesse Kate et le prince William “envoient de l’amour et des prières” aux victimes de la bousculade d’Halloween à Séoul après plus de 100 morts

Le PRINCE William et la princesse Kate ont envoyé aujourd’hui leur “amour et leurs prières” aux victimes de la bousculade d’Halloween à Séoul.

Kate et William se sont rendus sur Twitter pour envoyer leur soutien à ceux qui sont morts et à leurs proches après la tragédie qui a tué plus de 100 personnes hier.

Le prince William et la princesse Kate ont envoyé leur “amour et leurs prières” aux victimes de la bousculade d’Halloween à Séoul Crédit : PA

Sur leur compte Twitter commun, le prince et la princesse de Galles ont écrit: “Catherine et moi envoyons tout notre amour et nos prières aux parents, aux familles et aux proches de ceux qui ont été tragiquement perdus à Séoul hier soir.”

Le couple a signé le message “W & C”.

Cela survient après qu’un béguin mortel a tué au moins 153 fans d’Halloween à Séoul, en Corée du Sud, samedi soir.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré dimanche une période de deuil national, qualifiant la cohue de “vraiment tragique”.

Des dizaines de milliers de fans d’Halloween avaient tenté de pousser dans une ruelle étroite de seulement 12 pieds de large lorsque la tragédie s’est produite samedi soir.

Des images effrayantes montrent la zone remplie de fêtards à peine capables de bouger quelques instants avant la bousculade.

Des adolescents et de jeunes adultes enthousiastes avaient afflué dans la capitale pour profiter des premières célébrations d’Halloween sans restriction en trois ans depuis la levée de la réglementation Covid.

Mais au lieu de cela, ils se sont retrouvés pris dans une bousculade terrifiante alors que les festivités avaient attiré un nombre dangereux de personnes.

Selon des témoins, la foule est devenue de plus en plus « agitée » au fil de la soirée.

Peu avant 22 h 20, la situation est devenue incontrôlable lorsqu’une bousculade a éclaté alors que les gens étaient forcés de descendre l’allée étroite et en pente après qu’elle était déjà bondée de monde.

Ceux qui se trouvaient au sommet du sentier de 147 pieds de long ont commencé à tomber, envoyant des personnes en dessous d’eux renverser les autres.

Les personnes paniquées se sont retrouvées piégées et ont eu du mal à respirer avant que beaucoup ne fassent un arrêt cardiaque.

Des images horribles partagées sur les réseaux sociaux ont montré que certaines personnes tentaient d’escalader les côtés des bâtiments pour échapper à la pression croissante, tandis que d’autres criaient désespérément à l’aide.

Tragiquement, au moins 153 personnes – pour la plupart des adolescents et des personnes dans la vingtaine – ont été déclarées mortes et 82 autres ont été blessées, dont 19 gravement.

Les responsables ont déclaré que les décès comprenaient 22 étrangers de Chine, d’Iran, de Russie, de France, des États-Unis, d’Australie, d’Ouzbékistan, du Vietnam, du Kazakhstan, d’Autriche, du Sri Lanka, de Thaïlande et de Norvège.

À midi, le ministère de l’Intérieur Lee Sang-min a déclaré qu’au moins 90% des victimes avaient été identifiées, avec des retards affectant certains ressortissants étrangers et adolescents qui n’avaient pas encore de carte d’identité.

Des dizaines de milliers de personnes s’étaient entassées dans la zone quelques instants avant la bousculade Crédit : Reuters

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux samedi soir et se sont battus pour sauver les victimes Crédit : Reuters