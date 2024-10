La princesse Kate a une rencontre émouvante avec un jeune photographe luttant contre le cancer

« Hearst Magazines et Yahoo peuvent gagner des commissions ou des revenus sur certains articles via ces liens. »

Alors qu’elle se remet de son récent combat contre le cancer, Princesse Catherine c’est s’assurer d’être là pour ceux qui vivent des expériences similaires.

Aujourd’hui, la princesse de Galles a rencontré une jeune photographe, Liz, au château de Windsor. Une photo des deux enlacés, ainsi que celle de Liz, Kate, le prince William et la famille de Liz, ont été partagées sur le X du couple royal (anciennement Twitter).

« C’est un plaisir de rencontrer Liz à Windsor aujourd’hui. Un jeune photographe talentueux dont la créativité et la force nous ont tous deux inspirés. Merci d’avoir partagé vos photos et votre histoire avec nous. W&C », lit-on dans la légende.

Le jeune de 16 ans lutte contre une forme rare de cancer, Le bazar de Harper a appris. Elle a été invitée à photographier les investitures de William au palais aujourd’hui après qu’il ait entendu parler de son amour pour la photographie lors des fiançailles de la London Air Ambulance mardi.

La mère de l’adolescente, Vicky Roboyna, a déclaré la BBC que les médecins donnaient à sa fille entre six mois et trois ans à vivre.

Une source royale raconte Bazar: « Après l’investiture, le prince et la princesse de Galles ont rencontré Liz en privé avec sa famille pour entendre parler de sa journée et de son voyage. »

Sur les photos, Liz porte un pull vert clair avec un débardeur blanc et un pantalon blanc. Kate porte un costume bordeaux foncé, un haut beige et des boucles d’oreilles dorées pendantes, tandis que William est élégant dans son uniforme militaire bleu marine, qu’il porte sur une chemise bleu ciel et une cravate noire.

Kate récemment a terminé son traitement de chimiothérapie suite à un diagnostic de cancer inattendu qui est arrivé plus tôt cette année. Dans une déclaration vidéo émouvante partagée sur ses réseaux sociaux le 9 septembre, la royale a déclaré : « Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille. La vie telle que vous la connaissez peut changer en un instant, et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur la route inconnue. Son traitement étant désormais terminé, Kate a déclaré qu’elle prévoyait « d’entreprendre quelques engagements publics supplémentaires dans les mois à venir, lorsque je pourrai »..»

La princesse a depuis commencé à retourner lentement au travail sur les questions qui lui tiennent le plus à cœur.

