La princesse Kate a l’air chic en chameau de la tête aux pieds alors qu’elle visite le centre communautaire avec le prince William

KATE Middleton et le prince William rayonnaient en saluant les habitants du Yorkshire aujourd’hui lors d’une visite à Scarborough.

La princesse de Galles, 40 ans, avait l’air chic dans un ensemble de chameaux alors qu’elle visitait un centre communautaire local avec son mari et héritier du jeté.

Le prince et la princesse de Galles avaient l’air ravis de rencontrer les bénéficiaires de leur dernière campagne Crédit : James Whatling

Kate avait l’air sophistiquée dans sa tenue de chameau de la tête aux pieds Crédit : PA

Les deux portaient également un coquelicot pour marquer le prochain jour du Souvenir Crédit : PA

Elle a été vue portant un long manteau structuré avec une robe midi en tricot, accompagnée d’un sac à main beige et de talons beiges coordonnés.

À ses côtés, le prince William, 40 ans, a été vu vêtu d’un costume bleu marine, d’un pull bordeaux et bien sûr d’un coquelicot pour marquer le prochain jour du Souvenir.

Le couple avait l’air heureux de rencontrer certaines des organisations qui devaient bénéficier d’une campagne de financement lancée par la Fondation royale du prince et de la princesse de Galles et la Fondation communautaire des deux circonscriptions.

Il s’agit de s’attaquer à des problèmes tels que le suicide rural, la pauvreté et le bien-être des enfants.

Kate et William se sont d’abord dirigés vers The Street, un carrefour communautaire accueillant des organisations locales pour leur permettre de grandir et de développer leurs services.

Ici, le prince et la princesse ont rencontré un panel de jeunes qui soutiennent les organisations locales de santé mentale et décideront où allouer les fonds.

Depuis plusieurs années, le couple royal défend ouvertement la lutte contre la stigmatisation entourant la santé mentale.

Aux côtés du prince Harry, ils ont lancé Heads Together en 2016 – une campagne visant à intégrer la santé mentale dans les conversations grand public.

Et en 2019, le prince William a lancé HeadsUp, en partenariat avec la Premier League. Cela faisait partie d’une tentative de rendre les hommes plus à l’aise pour discuter de leur santé mentale.

La même année, le prince William et Kate ont lancé SHOUT.

Un service de messagerie texte gratuit 24h/24 et 7j/7 pour les personnes qui ont besoin de parler à quelqu’un en cas de crise.