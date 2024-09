La princesse Kate a déclaré avoir terminé un traitement de chimiothérapie « difficile » contre le cancer

LONDRES — Kate, la princesse de Galles, a annoncé lundi qu’elle avait terminé son traitement de chimiothérapie et qu’elle suivrait un programme léger d’engagements jusqu’à la fin de l’année.

« Faire ce que je peux pour rester sans cancer est désormais mon objectif », a-t-elle déclaré dans un message vidéo, environ six mois après avoir révélé qu’elle souffrait d’une forme non spécifiée de cancer à la suite d’intenses spéculations publiques sur sa santé.

« Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille », a déclaré Kate, ajoutant que « le parcours du cancer est complexe, effrayant et imprévisible pour tout le monde, en particulier pour nos proches. »

« Avec humilité, cela vous met également face à vos propres vulnérabilités d’une manière que vous n’aviez jamais envisagée auparavant, et avec cela, une nouvelle perspective sur tout », a déclaré Kate.

Une musique lente joue pendant qu’elle délivre son message en voix off dans la vidéo, qui a été tournée dans plusieurs endroits, dont une forêt, une plage et un champ à Norfolk, un comté de l’est de l’Angleterre. Elle porte une longue robe d’été blanche à motifs.

Parfois, elle apparaît seule et à d’autres moments, elle est rejointe par son mari et héritier du trône britannique, le prince William, et leurs trois enfants : George, 11 ans, Charlotte, 9 ans, et Louis, 6 ans.

Remerciant les gens pour le soutien qu’elle et sa famille ont reçu, elle a déclaré : « Bien que j’aie terminé la chimiothérapie, mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient. »

« J’ai cependant hâte de retourner au travail et de participer à quelques autres engagements publics dans les mois à venir, lorsque je le pourrai », a-t-elle ajouté.

Qualifiant la vidéo d’« étonnante », Daisy McAndrew, commentatrice royale de NBC News, a déclaré qu’elle « constituerait un énorme soulagement pour de nombreux fans de la famille royale et pour les personnes qui souhaitent bonne chance à Katherine dans le monde entier ».

« C’est incroyablement intime. Nous n’avons jamais vu une famille jouer à des jeux, se tenir la main », a-t-elle ajouté. « L’intimité entre Kate et William est quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant, de véritables démonstrations publiques d’affection, beaucoup de mains se tenant, beaucoup de baisers et dans son commentaire, elle parle de la façon dont son épreuve contre le cancer, comme elle l’appelle, lui a vraiment fait comprendre à quel point il est important d’aimer et d’être aimé. »

Kate a fait plusieurs apparitions publiques depuis qu’elle a révélé qu’elle avait un cancer dans une vidéo en mars où elle a déclaré qu’elle suivait « une chimiothérapie préventive » sur les conseils de son équipe médicale.

La princesse a assisté à la finale masculine de Wimbledon avec sa fille en juillet. Le couple était rejoint dans la loge royale par sa sœur, Pippa Middleton Matthews, 41 ans.

Kate, princesse de Galles, lors de la finale du simple messieurs à Wimbledon plus tôt cette année. Fichier Visionhaus / Getty Images

En juin, elle a assisté au défilé militaire Trooping the Colour, qui célébrait l’anniversaire officiel du monarque britannique. Avant le défilé, elle a déclaré dans un communiqué qu’elle n’était « pas encore sortie d’affaire » et qu’elle avait eu « de bons et de mauvais jours ». Elle a ajouté qu’elle « faisait de bons progrès », mais que son traitement se poursuivrait encore quelques mois.

Kate a révélé qu’elle souffrait d’un cancer un peu plus d’un mois après que Buckingham Palace a annoncé que son beau-père, le roi Charles III, avait également été diagnostiqué avec la maladie alors qu’il était hospitalisé pour une hypertrophie de la prostate. Le palais a déclaré qu’il n’avait pas de cancer de la prostate.

La vidéo de mars a été publiée après des mois de spéculations ferventes sur la santé de Kate après que le palais de Kensington – la résidence officielle et le bureau du prince et de la princesse de Galles – a déclaré qu’elle prendrait du recul par rapport à ses fonctions publiques alors qu’elle se remettait d’une opération abdominale prévue.

Charles et Kate ont tous deux refusé de préciser le type de cancer dont ils souffrent ou de donner des détails sur leur pronostic.

Cependant, comme Kate, le monarque de 75 ans a également assisté à plusieurs engagements depuis qu’il a repris ses fonctions publiques plus tôt cette année, notamment aux commémorations du jour J en France.

Il devrait également se rendre en Australie et aux Samoa le mois prochain aux côtés de la reine Camilla, avec un itinéraire qui couvrira 12 fuseaux horaires.

Alors que Charlotte assistait à Wimbledon, la princesse et ses frères George, 11 ans, et Louis, 6 ans, sont restés en grande partie hors de la vue du public depuis l’opération de leur mère.

Les maladies de Charles et Kate ont mis en évidence les défis auxquels est confrontée une famille royale réduite alors que le roi s’engage à réduire les coûts.

Avec moins de membres de la famille royale en activité disponibles pour effectuer les coupures de ruban, les événements d’État et les cérémonies de remise de prix qui composent la vie d’un membre de la famille royale moderne, les membres restants de la famille ont été contraints d’assumer davantage d’événements.

C’est donc Camilla, la princesse Anne, la sœur du roi, et son plus jeune frère, le prince Édouard, qui ont dû assumer cette charge.