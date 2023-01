La princesse fait face à l’expulsion de la magnifique villa romaine avec la peinture murale du Caravage | Nouvelles du monde

Une princesse italienne née au Texas risque d’être expulsée d’une villa romaine qui possède la seule peinture murale connue au monde peinte par l’artiste de la renaissance Caravaggio, dans le cadre d’une âpre bataille d’héritage pour l’avenir de cette propriété unique.

La princesse Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi, 73 ans, dont la vie extraordinaire a englobé le théâtre, le mannequinat pour Playboy, devenir agent immobilier à New York et se marier avec un membre du Congrès américain et un prince italien, a reçu un avis d’expulsion par un tribunal de la capitale italienne. .

Elle est intervenue après l’effondrement d’un mur de sa résidence, le Casino dell’Aurora, provoquant la fermeture d’une rue voisine.

Elle a déclaré à l’agence de presse Reuters qu’elle était “stupéfaite” d’apprendre qu’elle avait 60 jours pour quitter la propriété, dont elle insiste sur le fait qu’elle a besoin d’entretien, mais qu’elle ferait appel de la décision.

Une peinture murale du Caravage à l’intérieur de la villa. Photo : AP



La princesse, née Rita Carpenter à San Antonio en 1949, est enfermée dans une querelle avec les enfants de son défunt mari, le prince Nicolo Boncompagni Ludovisi.

Le couple s’est marié en 2009 et il y a eu de longues procédures judiciaires entre elle et ses trois beaux-fils depuis sa mort en 2018.

Un tribunal a ordonné que la propriété soit mise aux enchères publiquement en janvier 2022, avec un prix d’enchère minimum de 350 millions d’euros (310 millions de livres sterling), ce qui en aurait fait l’une des maisons les plus précieuses au monde.

Mais il n’y a pas eu d’offres à ce prix, ni lors d’enchères ultérieures avec des minimums inférieurs.

Le Casino dell’Aurora, également connu sous le nom de Villa Ludovisi, a été mis aux enchères. Photo : AP



La peinture murale au plafond de 2,75 m de large de la villa, commandée au Caravage en 1597, a été évaluée à 310 millions d’euros (274 millions de livres sterling) et représente les dieux Jupiter, Neptune et Pluton.

La princesse avait récemment proposé des visites payantes de la propriété pour aider à payer son entretien, mais celles-ci étaient en violation de la décision de justice de la vendre aux enchères.

Elle affirme que son mari lui a laissé la moitié de sa succession, mais son fils, le prince Bante, affirme qu’elle n’avait pas à cœur les meilleurs intérêts de son père.