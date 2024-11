La princesse Eugénie s’en prend à la famille royale avec une décision majeure

La princesse Eugénie a défié l’avertissement de la famille royale concernant le rétablissement de ses liens avec Meghan Markle, a révélé un nouveau rapport.

La famille royale souhaite que la fille du prince Andrew garde ses distances avec le duc et la duchesse de Sussex, mais la princesse s’oppose aux membres de la famille royale.

Selon En contact chaque semaine, Eugénie et son mari, Jack, ont passé du temps avec Harry et Meghan au Portugal, où les Sussex ont récemment acheté une maison de 8 millions de dollars près de la retraite d’été du couple.

Une source a affirmé que le roi Charles, le prince William et la reine Camilla se méfient de leur proximité croissante, car ils pensent que Meghan et Harry pourraient utiliser Eugénie pour mieux comprendre la famille royale.

« Eugénie était sous pression pour se distancier de Meghan et Harry pour prouver sa loyauté envers la couronne », cependant, elle a « clairement changé d’avis et elle et Jack font maintenant de leur mieux pour soutenir Meghan et Harry », a déclaré l’initié. dit.

L’initié a déclaré que «[Eugenie] Je suis convaincu qu’ils font la bonne chose, mais il est indéniable que cela leur cause des ennuis.

« Le fait est que cela est considéré comme étant du côté des Sussex et cela ne convient pas à beaucoup de gens dans le cabinet, en particulier Camilla et William, qui sont convaincus que Meghan et Harry utilisent toujours Eugénie pour obtenir des informations sur le reste. de la famille. »

« Ils sont très méfiants et font savoir que cela fera d’Eugénie et Jack des étrangers par association s’ils poursuivent cette relation étroite avec Meghan et Harry. Et plus elle et Jack seront ouvertement dans l’équipe Sussex, plus la situation sera pire.

Malgré les avertissements des membres de la famille royale, Eugénie et son mari « sont fortement invités à repenser cette décision, mais jusqu’à présent, ils ignorent tous les avertissements, ce qui est considéré comme très stupide de leur part ».