La princesse Eugénie réagit enfin aux inquiétudes du prince William et de Kate Middleton

La princesse Eugénie semble avoir réagi aux inquiétudes croissantes du prince William et de Kate Middleton suite aux informations faisant état de son alliance avec la princesse Béatrice, Meghan Markle et le prince Harry.

Meghan et Harry se rapprochent de plus en plus d’Eugénie et de Béatrice, ce qui suscite des inquiétudes chez William et Kate Middleton, selon les médias.

Au milieu de ces affirmations, la princesse Eugénie a apporté son soutien au prince William.

Le prince William a récemment visité le siège de Wales Air Ambulance à Llanelli, dans le sud du Pays de Galles.

Plus tard, il s’est rendu sur Instagram et a partagé des photos de la visite en déclarant : « La Semaine des ambulances aériennes est le moment idéal pour dire merci pour tout ce que les organismes de bienfaisance des ambulances aériennes à travers le pays font pour sauver des vies #AAW2024

« Soutenir ces brillantes organisations caritatives dans tout le pays les aide dans leur travail essentiel – aujourd’hui, demain et tous les jours. »

Il a ajouté : « C’est génial de retrouver l’équipe d’ambulance de Wales Air sur la base aujourd’hui ! »

Eugénie a été la première à apporter son soutien à William en appuyant sur le bouton cœur, rejetant apparemment les rumeurs de son alliance avec Harry et Meghan.