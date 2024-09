La princesse Eugénie publie une déclaration au milieu d’une nouvelle alliance avec Harry, affirme Meghan

La princesse Eugénie, fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, a publié sa première déclaration publique après que des informations ont fait état de son inquiétude envers Kate Middleton et le prince William en raison de sa nouvelle alliance avec Meghan Markle et Harry.

Récemment, l’expert royal Tom Quinn a affirmé que les parents d’Archie et de Lilibet se rapprochent de plus en plus d’Eugénie et de Béatrice et que cela susciterait des inquiétudes chez William et Kate.

L’expert royal a déclaré à la Miroir, « Pour William et Kate, une alliance entre Harry et Meghan et Béatrice et Eugénie est une énorme inquiétude.

« Ils sentent que Béatrice et Eugénie ont le sentiment qu’en tant que parias, elles ont beaucoup plus en commun avec Harry et Meghan qu’avec n’importe quel autre membre de la famille. »

Au milieu de ces affirmations, Eugénie a partagé une vidéo sur Instagram et a déclaré : « Aujourd’hui, j’ai eu la chance de visiter Haven House Hospice avec ma sœur.

« L’hospice pour enfants Haven House à Woodford Green, à Londres, finance des soins spécialisés pour les enfants atteints de maladies limitant ou mettant leur vie en danger. »

Elle a poursuivi : « C’était incroyable de voir le travail de bienveillance qu’ils accomplissent et de rencontrer certains des enfants et des familles dont la vie est changée par les soins et le soutien qu’ils reçoivent ici. »