La princesse Eugénie publie sa première photo complète de son bébé et révèle son nom

Alerte de gentillesse royale!

Nouvelle mère royale Princesse Eugénie a partagé les deux premières photos publiques du visage de son fils nouveau-né et a révélé son nom sur Instagram le samedi 20 février. Sur une photo, la royale de 30 ans apparaît aux côtés de son mari depuis deux ans, Jack Brooksbank, comme il tient leur petit garçon. L’enfant est emmailloté dans une couverture bleue et porte un bonnet bleu et blanc. Ses yeux sont fermés.

« Nous voulions vous présenter Août Philip Hawke Brooksbank.. « a écrit Eugénie, à côté de trois émojis au cœur bleu. » Merci pour tant de merveilleux messages. Nos cœurs sont pleins d’amour pour ce petit humain, les mots ne peuvent pas exprimer. Nous sommes ravis de pouvoir partager ces photos avec vous. «

Elle a ajouté sur son histoire Instagram: « Le week-end d’anniversaire de son grand-père, en pensant à mon grand-père, nous présentons notre petit garçon. Il porte le nom de son arrière-grand-père et de ses deux arrière-grands-pères x5. »

Eugénie porte une robe de maternité crème sous une robe de couleur mauve et un bandeau épais jaune brûlé sur les photos. Sur la deuxième photo, Jack tient bébé August alors qu’elle pose doucement sa main sur l’enfant. La fière mère et le père rayonnent de bonheur.

Eugénie, dont le père Prince Andrew a eu 61 ans vendredi, a déclaré que les photos avaient été prises «par notre merveilleuse sage-femme», ajoutant: «Merci aux merveilleux travailleurs essentiels, y compris notre sage-femme, qui sont venus donner congé à notre garçon.