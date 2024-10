La princesse Eugénie laisse sa mère Sarah Ferguson ravie de sa dernière décision

La princesse Eugénie laisse sa maman Sarah Ferguson émue

La princesse Eugénie a laissé sa mère Sarah Ferguson émue avec un message touchant à l’occasion de son 65e anniversaire.

Eugénie est allée sur Instagram et a partagé des photos inédites avec Sarah Ferguson pour lui souhaiter une journée spéciale.

Elle a dit : « Joyeux anniversaire à ma belle maman.

« Tellement fière de la grand-mère que tu es, de la maman que tu es et de la femme que tu es. »

La princesse Eugénie a poursuivi : « Vous êtes une source d’inspiration et nos discussions interminables m’apportent tellement de bonheur et un soutien incroyable. @sarahferguson15.

En commentant cela, Sarah a déclaré : « Merci mes merveilleuses, gentilles et belles filles » avec une émoticône en forme de cœur.

De plus, Sarah s’est également rendue sur Instagram et a publié une déclaration pour remercier ses fans, ses amis et sa famille pour ses « merveilleux vœux d’anniversaire ».

Sarah a dit : « Merci pour tous vos merveilleux vœux d’anniversaire ! Je me sens incroyablement reconnaissant d’être ici tous les jours, de sentir les fleurs, de lire et d’écrire et de pouvoir voir mes filles et mes petits-enfants.

« Cela a été une année extraordinaire et bien remplie – une année de reprise et de croissance – et je me sens tellement chanceux. Merci encore à vous tous qui avez rendu cela possible et qui avez pris le temps de m’envoyer des vœux d’anniversaire.