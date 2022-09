HEARTBROKEN La princesse Eugénie et Zara Tindall se sont effondrées en lisant les hommages laissés à leur grand-mère aujourd’hui.

La famille royale a quitté Balmoral cet après-midi pour assister à un service de prière à l’église voisine de Crathie Kirk.

Trois des quatre enfants de la reine – la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward sont tous à Balmoral depuis jeudi.

Ils ont été rejoints au service par Sophie Wessex, le mari d’Anne, le vice-amiral Sir Tim Laurence, et les petits-enfants de la reine Peter Phillips et Zara Tindall, les princesses Beatrice et Eugénie et Lady Louise Windsor.

Eugénie a été réconfortée par son père Andrew alors qu’elle s’effondrait en regardant des hommages floraux à la reine.

Elle avait auparavant placé ses propres fleurs parmi les bouquets.

Sa cousine Zara a également pleuré alors que la famille royale se frayait un chemin à travers la foule de sympathisants rassemblés dans la ville écossaise.

Alors que la famille royale se tournait pour dire au revoir à la foule qui attendait, Sophie – qui aurait été la “favorite” de la reine – pouvait également être vue avec un air ému.

Andrew a été vu plus tôt en train de conduire sa famille à l’église de Crathie Kirk où lui et sa famille ont assisté à un service de prière.

Il a fait signe aux fans alors qu’il conduisait un convoi de Land Rover noir vers la chapelle voisine.

Le duc d’York a publié plus tard une déclaration disant: “Nous avons été autorisés un jour, maintenant nous commençons le processus de la remettre.”

Les membres de la famille royale se sont tous précipités vers le trou de culasse écossais de Queen après que les médecins ont révélé qu’ils étaient “préoccupés” pour sa santé.

Anne et Charles ont réussi à se rendre à son chevet avant sa mort.

Le pèlerinage familial d’aujourd’hui a eu lieu lorsque le roi Charles III a été officiellement déclaré monarque au palais St James à Londres.

Il a été rejoint par le prince William et la reine consort Camilla, qui sont rentrés hier en Angleterre.

Le prince Harry, qui s’était également précipité à Balmoral, est rentré à Windsor vendredi matin.

