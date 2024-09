La princesse Eugénie fait une déclaration émouvante au milieu des défis familiaux

La princesse Eugénie a cofondé l’association caritative Anti-Slavery Collective, en 2017

La princesse Eugénie a partagé son « expérience époustouflante » dans une récente interview.

S’adressant à The Anti-Slavery Collective, l’association caritative qu’elle a cofondée en 2017, la royale a offert des éclairages sincères.

Eugénie, la plus jeune fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, a expliqué comment le fait de devenir parent a influencé sa perspective et son dévouement à ses activités caritatives.

La princesse, qui a deux jeunes fils avec son mari Jack Brooksbank, a déclaré : « Devenir parent est l’expérience la plus spéciale et la plus époustouflante de la vie d’une personne.

« Mes enfants font tourner mon monde. Cela me donne encore plus envie de travailler. »

Eugénie a exprimé son désir d’éduquer ses enfants et ses jeunes sur l’esclavage moderne, une cause qui lui tient à cœur.

Elle a déclaré : « Je veux éduquer mes enfants et tous les jeunes à être vulnérables, sensibles et empathiques les uns envers les autres.

« Je ne veux pas que quiconque atteigne l’âge de 21 ans sans avoir entendu parler de l’esclavage moderne, comme moi. »

Les propos de la princesse interviennent à un moment difficile pour sa famille.

Une nouvelle série, A Very Royal Scandal, est récemment sortie sur Amazon Prime, dépeignant son père, le prince Andrew, sous un jour négatif.

Le programme dramatise la tristement célèbre interview du duc d’York au Newsnight de 2019 qui a finalement mis fin à sa carrière publique et souligne l’impact sur Eugénie et sa sœur, la princesse Béatrice.

Malgré le drame familial en cours, Eugénie reste concentrée sur son travail caritatif et sur l’influence profonde que la maternité a eu sur sa vie et ses objectifs. Eugénie et son mari, Jack Brooksbank, ont deux fils, August, trois ans, et Ernest, un an.