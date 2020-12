La princesse Eugénie enceinte et son mari Jack Brooksbank ont ​​mystérieusement quitté Frogmore Cottage six semaines seulement après que Harry et Meghan leur ont prêté « pour fonder leur propre famille ».

Eugénie, 30 ans, et son mari, Jack Brooksbank, 34 ans, ont emménagé dans la maison de cinq chambres à Windsor en novembre après un accord direct avec les Sussex.

Aujourd’hui, à peine six semaines plus tard, ils ont quitté la maison classée Grade II et sont retournés au palais de Kensington, selon The Sun.

Le couple avait emménagé dans la maison de cinq chambres classée Grade II à Windsor (photo) en novembre après un accord privé avec les Sussex qui leur ont prêté « pour fonder leur propre famille »

Le couple qui s’est marié à la chapelle St George en octobre 2018 attend leur premier enfant dans la nouvelle année et aurait été « ravi » de Frogmore Cottage.

Cependant, un initié a déclaré au Sun: « Il est à nouveau vide. Pourquoi personne ne veut vivre à Frogmore Cottage? Quel est le problème avec cet endroit?

Il était entendu qu’Eugénie et son cousin Harry étaient parvenus à un «accord privé» sur Frogmore Cottage, bien que l’on ne sache pas combien de temps cela durera.

Au moment du déménagement, Harry et Meghan, qui résident actuellement dans un manoir de 11 millions de livres sterling en Californie, ont déclaré qu’ils étaient « ravis » d’« ouvrir leur maison » pendant qu’ils étaient aux États-Unis.

Frogmore Cottage a été offert au duc et à la duchesse de Sussex par la reine avant leur mariage en mai 2018 et reste leur résidence au Royaume-Uni.

Meghan et Harry ont dépensé 2,4 millions de livres sterling de la subvention souveraine pour rénover Frogmore Cottage – une dépense d’argent public qui est devenue controversée après avoir quitté la famille royale en mars.

Mais les Sussex ont remboursé intégralement les contribuables pour la rénovation de la maison de Windsor en septembre.

Une source a déclaré que Harry et Meghan conserveraient Frogmore Cottage comme leur maison en Grande-Bretagne, et a suggéré lors de leur visite au Royaume-Uni de le partager avec Eugénie et M. Brooksbank.

Un initié a déclaré: « Frogmore était adapté aux goûts de Meghan et Harry avec son fils Archie à l’esprit, c’est donc l’endroit idéal pour un couple pour élever un bébé. »

Cependant, la princesse Eugénie a fait ses valises et est revenue à Londres après seulement six semaines dans le cottage et a été aperçue en train de faire du shopping à Kensington, dans l’ouest de Londres, il y a dix jours.

Selon The Sun, il est entendu que la princesse Eugénie et Jack pourraient encore retourner à Frogmore Cottage après Noël.

Le déménagement à Frogmore Cottage a rapproché le couple des parents de la princesse, qui vivent à quatre miles de là au Royal Lodge, à Windsor Great Park, et à moins d’un mile du château de Windsor, où la reine passe en lock-out avec le prince Philip.

Eugénie et Jack vivaient à Ivy Cottage au palais de Kensington avant de déménager à Frogmore Cottage.

Le palais de Buckingham n’a pas voulu commenter et des sources ont déclaré qu’il s’agissait d’un accord privé entre Eugénie et Harry.