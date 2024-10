La princesse Eugénie et Béatrice franchissent une étape majeure pour la réconciliation du roi Charles et du prince Andrew

Les filles du prince Andrew et de Sarah Ferguson, la princesse Eugénie et Béatrice, ont franchi une étape majeure pour rapprocher à nouveau leur père et leur oncle le roi Charles.

Selon un rapport de En contact chaque semaineles sœurs royales sont impatientes de rassembler le clan du roi Charles, et souhaitent surtout que le monarque répare les barrières avec leur père, le prince Andrew.

Les initiés ont déclaré au média : « Les deux princesses ont parlé à leur oncle, lui demandant de pardonner à Andrew et aux deux frères de réparer les clôtures. Mais il reste à voir si leurs demandes ont été entendues.»

L’informateur a poursuivi en affirmant au milieu de la querelle entre le roi Charles et Andrew: « Béatrice et Eugénie aiment leur père et veulent bien sûr le croire. »

« Ils ne veulent pas qu’il doive quitter sa maison, un endroit où ils ont tous partagé tant de moments heureux. »

Le roi Charles et Andrew sont actuellement en désaccord sur la résidence au Royal Lodge, le monarque souhaitant qu’il en quitte la résidence, où réside actuellement le duc d’York.