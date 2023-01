La princesse Eugénie est enceinte et attend son deuxième enfant avec son mari Jack Brooksbank cet été

La princesse Eugénie, la fille de Sarah Ferguson et du prince Andrew, attend son deuxième enfant.

La petite-fille de feu la reine Elizabeth II s’est rendue sur Instagram mardi et a partagé une photo sincère de son fils August en train de faire un bisou à son bébé en pleine croissance. Elle a accueilli son premier-né en février 2021.

“Nous sommes ravis de partager qu’il y aura un nouvel ajout à notre famille cet été”, a écrit la femme de 32 ans sur la photo, qui a été prise par son mari Jack Brooksbank.

Buckingham Palace a également partagé la nouvelle passionnante.

LA PRINCESSE EUGENIE, LA FILLE DU PRINCE ANDREW ET DE SARAH FERGUSON, PARTAGERA LE TEMPS ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LE PORTUGAL: RAPPORT

“La princesse Eugénie et M. Jack Brooksbank sont heureux d’annoncer qu’ils attendent leur deuxième enfant cet été”, a indiqué le palais dans un communiqué. “La famille [is] ravi et August a hâte d’être grand frère.”

Eugenie et Brooksbank, 36 ans, se sont rencontrés lors d’un voyage de ski en 2010 à Verbier, en Suisse. Eugénie a déclaré plus tard lors de leur entretien de fiançailles que c’était “le coup de foudre”. Le couple est resté en contact lorsqu’Eugénie a quitté Londres en 2013 pour New York, où elle a travaillé pour la maison de vente aux enchères en ligne Paddle8.

L’homme d’affaires anglais a proposé à la princesse en 2018 pendant leurs vacances au Nicaragua. Ils se sont mariés le 12 octobre 2018 dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

Ferguson, connue sous le nom de “Fergie”, a écrit une lettre ouverte aux filles Eugenie et Princess Beatrice en 2021 pour Good Housekeeping sur le fait de devenir une “mamie”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Chaque jour, je remercie l’univers de m’avoir permis d’être ta mère”, s’est extasiée la femme de 63 ans. “Vous avez toujours été le sang dans mes veines. Depuis que vous étiez petits, vous avez rendu ma vie complète. Je vois à quel point vous êtes plein d’humilité, de rire et de joie dans vos cœurs, et je m’émerveille de vous deux.”

LA PRINCESSE EUGENIE PARTAGE UN RETOUR ADORABLE AVEC SON MARI JACK BROOKSBANK

“Maintenant, en vous en tant que mères, je vois de la force, du courage et de la constance, de l’intégrité et de la bonté, et la façon dont vous relevez chaque défi et chaque moment”, a-t-elle partagé. “C’est une sensation extraordinaire quand votre enfant devient mère. Soudain, mes petites filles ont leurs propres petits… une telle sensation à laquelle il faut s’habituer.”

“Mais si je pleure ou pleure pendant que vous partez, c’est uniquement parce que je suis si fier de vous”, a poursuivi Ferguson. “Cela a été juste nous pendant 33 ans, mais maintenant vous créez vos propres familles, et je ne pourrais pas être plus heureux pour vous deux et mes magnifiques gendres, Jack et Edo.”