Princesse Eugénie est une maman!

La fille de Sarah Ferguson et Prince Andrew a accueilli son premier enfant avec son mari Jack Brooksbank. « Son Altesse Royale la princesse Eugénie a accouché en toute sécurité d’un fils aujourd’hui, 9 février 2021, à 8 h 55 à l’hôpital de Portland », a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué. « Jack Brooksbank était présent. Le bébé pèse 8 lb 1 oz. »

« La reine, le duc d’Édimbourg, le duc d’York, Sarah, la duchesse d’York et M. et Mme George Brooksbank ont ​​été informés et sont ravis de la nouvelle », poursuit le message. « Voici le premier enfant de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank, le duc d’York et Sarah, le premier petit-enfant de la duchesse d’York, et le neuvième arrière-petit-enfant de la reine et du duc d’Édimbourg. Son Altesse Royale et son enfant vont bien. «

Eugénie a également partagé la première photo de la main de son fils sur Instagram, sous-titrant la jolie photo avec trois coeurs bleus.