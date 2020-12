Vêtue d’un manteau bleu bébé et d’une robe à rayures argentées, la princesse Eugénie a une touche élégante.

Mais comme la plupart des futures mamans, elle pensera probablement à échanger ses vêtements élégants contre quelque chose de plus pratique lorsque son petit paquet de joie arrivera.

La femme de 30 ans, qui a annoncé sa grossesse en septembre et qui doit accoucher début 2021, a été photographiée la semaine dernière en train de quitter son travail avant les vacances de Noël.

La princesse Eugénie – avec une bosse de bébé visible – a complété son look accrocheur avec une paire de bottes de motard noires et un masque noir orné de lèvres rouge rubis

La princesse – avec une bosse de bébé visible – a complété son look accrocheur avec une paire de bottes de motard noires et un masque noir orné de lèvres rouge rubis. Elle a travaillé à la galerie d’art Hauser et Wirth à Mayfair pendant les cinq dernières années. Parlant de sa passion pour l’art, elle a précédemment déclaré: « J’adore l’art depuis toute petite. Je savais que je ne serais certainement pas peintre, mais je savais que c’était l’industrie pour moi.

Eugénie a été photographiée en train d’acheter des vêtements de maternité plus tôt ce mois-ci chez Seraphine, le magasin haut de gamme privilégié par la duchesse de Cambridge lors de ses trois grossesses.

Alors qu’Eugénie et son mari Jack Brooksbank, 34 ans, vivent actuellement dans le Ivy Cottage de trois chambres dans le parc du palais de Kensington, Eugénie devrait passer une grande partie de son congé de maternité à Frogmore Cottage à Windsor.

La princesse a toujours été proche de son cousin le prince Harry, qui leur a prêté Frogmore Cottage – un cadeau de mariage de la reine – alors que lui et Meghan vivent en Californie avec son fils Archie.