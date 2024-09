La princesse Diana travaille « dans les coulisses » pour aider William et Harry

Le frère bien-aimé de la princesse Diana peut aider le prince Harry et le prince William à guérir leur conflit.

Le comte Spencer Charles, qui est tout aussi proche de ses deux neveux, est considéré comme « l’arme secrète » de la défunte princesse Diana pour apaiser la querelle.

L’expert royal Ian Pelham Turner a déclaré à Fox News Digital : « Le comte Spencer a promis lors des funérailles de sa sœur Diana… de s’occuper constamment de ses neveux William et Harry.

« Je ne suis pas surpris qu’Harry soit resté à Althorp récemment, car ils sont très proches depuis lors.

« Harry peut compter sur Earl Spencer. Et sans aucun doute, dans les coulisses, [the earl] « Il a essayé de construire des ponts avec les frères », note-t-il.

Le prince Harry a quitté la famille royale en 2020 aux côtés de son épouse Meghan Markle et de son fils, le prince Archie. Le couple a ensuite accusé la famille royale de faire preuve de racisme envers leur fils et a publiquement partagé ses griefs à la télévision. Harry et Meghan vivent désormais en Californie, où ils ont également accueilli leur fille, la princesse Lilibet.