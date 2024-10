La princesse Diana se souviendrait d’une « nuit difficile » au milieu de la rupture entre William et Harry

La princesse Diana serait bouleversée par l’état des liens entre le prince William et le prince Harry, affirme un expert.

L’ancienne princesse de Galles serait dévastée que ses deux fils ne travaillent pas ensemble contre les sans-abri au Royaume-Uni, a déclaré l’auteur Phil Dampier.

L’auteur et journaliste royal M. Dampier a déclaré au Sun : « La princesse Diana a emmené ses deux fils, William et Harry, dès leur plus jeune âge, pour voir comment vit l’autre moitié.

« Elle était déterminée à leur montrer que tout le monde ne vivait pas dans des palais et que tout le monde n’était pas né avec une cuillère en argent dans la bouche.

« Diana les a laissés dormir dans la rue quand ils étaient plus jeunes, pour leur montrer à quoi ça ressemblait réellement.

« Certains ont vu cela comme un rameau d’olivier pour Harry parce qu’il l’a mentionné pour la première fois en six ans dans ce documentaire.

« Je ne le vois pas moi-même. Je pense que le fossé entre eux est toujours aussi large, malheureusement.

« C’est juste une triste indication du fait que quelque chose sur lequel ils auraient pu travailler ensemble et quelque chose qu’ils ont tous deux vécu très jeune, ils ne le font plus.

Il a ajouté : « Cela a juste laissé William seul, et Harry ne se joint pas à nous, donc je ne vois pas cela comme un rameau d’olivier. »