La princesse Diana savait qu’elle ne serait pas reine – et doutait que Charles veuille être roi

La princesse Diana avait reconnu l’infidélité de son mari et la sienne devant un public mondial en 1995, lorsque le journaliste Martin Bashir a posé des questions sur son avenir incertain : « Pensez-vous que vous serez un jour reine ? » Elle sourit et gloussa légèrement. « Non, je ne sais pas, non, » répondit rapidement Diana. Lorsqu’on lui a demandé sur « Panorama » de la BBC pourquoi elle pensait qu’elle ne porterait jamais la couronne, la princesse de Galles a répondu: « J’aimerais être une reine du cœur des gens, dans le cœur des gens, mais je ne me vois pas être reine de ce pays. Je ne pense pas que beaucoup de gens voudront que je sois reine.

Ensuite, la conversation au palais de Kensington s’est déplacée vers le prince Charles, l’homme qu’elle était sur le point de divorcer. Sa liaison avec Camilla Parker Bowles avait secoué la famille royale et rendu leur mariage de 14 ans « un peu encombré », a déclaré Diana. Bashir a interrogé Diana sur l’avenir plus cimenté de Charles, son futur ex-mari: « Pensez-vous qu’il souhaiterait être roi? »

« Il y avait toujours un conflit à ce sujet avec lui lorsque nous en discutions, et j’ai compris ce conflit, car c’est un rôle très exigeant d’être prince de Galles, mais c’est un rôle tout aussi exigeant d’être roi », a-t-elle déclaré. «Et être prince de Galles produit plus de liberté maintenant, et être roi serait un peu plus étouffant. Et parce que je connais le personnage, je penserais que le poste le plus élevé, comme je l’appelle, lui apporterait d’énormes limites, et je ne sais pas s’il pourrait s’adapter à cela.

L’interview de 1995, qui a été regardée par environ 200 millions de personnes dans le monde et vue par près de 40% du Royaume-Uni, serait le coup final à un mariage que beaucoup pensaient autrefois culminer avec Charles et Diana comme roi et reine. Au lieu de cela, le couple a divorcé en 1996, Diana a été tuée dans un accident de voiture à Paris alors qu’elle tentait de fuir les paparazzi en 1997 et Charles a épousé Camilla en 2005.

Près de 30 ans après que Diana ait exprimé des doutes sur le fait que son partenaire veuille le trône, le roi Charles III et la reine Camilla ont été couronnés lors de leur couronnement à l’abbaye de Westminster samedi. La procession à travers Londres, de membres de la famille royale et de milliers de soldats, a été envahie par des foules de spectateurs espérant avoir un aperçu du roi et de la reine nouvellement couronnés après la mort de la reine Elizabeth II en septembre. La cérémonie, à laquelle ont assisté plus de 2 200 invités du monde entier, est non seulement le premier couronnement en 70 ans, mais aussi le premier à être télévisé en couleur. À 73 ans, Charles est également la personne la plus âgée à avoir été couronnée monarque dans l’histoire britannique.

Pour certains, le couronnement de la reine Camilla aux côtés du roi Charles III est le point culminant de l’une des affaires les plus désordonnées et les plus jugées publiquement des temps modernes – une histoire d’amour et de perte qui dure depuis environ trois décennies. Pour d’autres, la cérémonie du samedi était un autre rappel d’un jour dont Diana a dit qu’elle savait qu’elle ne viendrait jamais pour elle.

Le mariage de Charles et Diana touchait à sa fin lorsqu’elle s’est assise avec Bashir le 5 novembre 1995. Cela faisait près de trois ans que le couple avait annoncé une « séparation à l’amiable » peu de temps après les enregistrements montrant des échanges intimes entre Charles et Camilla. ont été publiés dans les tabloïds britanniques. Diana avait également été liée à d’autres partenaires.

À l’intérieur du salon qui est devenu plus tard l’aire de jeux de ses fils, Diana a pu faire entrer Bashir, le producteur Mike Robinson et le caméraman Tony Poole dans le palais de Kensington sous prétexte d’installer un nouveau système stéréo, selon le livre de 2007 de l’auteur Tina Brown « The Chroniques de Diane. Bashir avait utilisé de faux relevés bancaires affirmant que des personnes proches de Diana étaient payées pour l’espionner afin de gagner la confiance de Diana et de son frère, Lord Spencer, et finalement obtenir l’interview. (Il a été découvert plus tard que Bashir avait utilisé des « méthodes trompeuses » pour obtenir l’interview de Diana, selon la BBC, et a démissionné du réseau en 2021, invoquant sa santé.)

« Trois d’entre nous dans ce mariage »: la superbe interview de la princesse Diana avec Martin Bashir

Mais lorsque les lumières se sont allumées et que l’interview a commencé, Diana a dit au journaliste que « peu de gens voudront que je sois reine ».

« En fait, quand je dis beaucoup de gens, je veux dire l’établissement dans lequel je me suis mariée, car ils ont décidé que je n’étais pas partante », a-t-elle déclaré à Bashir.

« Pourquoi pensez-vous qu’ils ont décidé cela? » demanda le journaliste.

« Parce que je fais les choses différemment, parce que je ne suis pas un livre de règles, parce que je dirige avec le cœur, pas avec la tête, et même si cela me cause des ennuis dans mon travail, je le comprends. Mais quelqu’un doit aller là-bas et aimer les gens et le montrer.

Après que Diana ait déclaré que la famille royale la considérait « comme une menace quelconque », elle a souligné qu’elle voulait faire le bien : « Je ne suis pas une personne destructrice. Bashir s’est demandé à haute voix pourquoi elle pouvait sembler menaçante pour la famille de Charles.

« Je pense que toutes les femmes fortes de l’histoire ont dû suivre un chemin similaire, et je pense que c’est la force qui cause la confusion et la peur », a-t-elle déclaré avant d’énumérer les questions hypothétiques que les critiques pourraient poser. « Pourquoi est-elle forte ? D’où la tire-t-elle ? Où est-ce qu’elle le prend ? Où va-t-elle l’utiliser ? Pourquoi le public la soutient-il encore ?

Meghan dit à Oprah Winfrey qu’elle avait des pensées suicidaires en tant que membre de la famille royale: « Je ne voulais tout simplement plus être en vie »

C’est alors que le sujet de Charles a été abordé et s’il serait roi.

« Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous connaisse la réponse à cette question », a-t-elle déclaré en 1995. « Et évidemment, c’est une question qui est dans la tête de tout le monde. Mais qui sait, qui sait ce que le destin produira, qui sait quelles circonstances provoqueront ?

Au cours de ses plus d’un demi-siècle en tant que prince de Galles, Charles n’a pas souvent commenté comment il régnerait en tant que roi.

Charles a suscité des critiques après avoir déclaré dans un documentaire de 1994 que lorsqu’il était roi, il voulait être reconnu comme le « défenseur de la foi » au lieu du titre traditionnel du monarque britannique de « Défenseur de la foi », selon le Los Angeles Times. Bien que la modification de la langue ait été effectuée dans l’espoir de respecter les traditions religieuses des autres, on craignait que son éventuelle cérémonie de couronnement ne soit modifiée. Il a finalement clarifié sa position en 2005, déclarant à BBC Radio 2 qu’il avait été mal interprété.

Le couronnement du roi Charles III comprenait des traditions plus courtes et une chorale de gospel entièrement noire. Mais ces efforts seront-ils suffisants pour que la famille royale reste pertinente ? (Vidéo : Naomi Schanen, Julie Yoon/The Washington Post)

Des mois avant que le divorce ne soit finalisé, la question de savoir si la couronne devait revenir à William, 13 ans, au lieu de Charles était une question à laquelle Diana ne voulait pas répondre. Bashir se demandait encore si tel était son souhait.

« Mon souhait est que mon mari retrouve la tranquillité d’esprit, et de cela découle d’autres choses, oui », a répondu Diana.

La tranquillité d’esprit que Diana avait espérée a semblé être exposée lors du couronnement de son ex-mari samedi. Kate, princesse de Galles, a rendu hommage à la belle-mère qu’elle n’a jamais rencontrée en portant les mêmes boucles d’oreilles en perles et diamants que Charles a données à Diana avant leur mariage en 1981.

Des décennies avant que le couronnement de Charles ne soit même une possibilité, Diana a assuré au monde que sa prise de parole dans une interview télévisée n’était pas sa façon de se venger de son mari. Il n’y avait pas de ressentiment, dit-elle, juste des regrets.

« Je suis assise ici avec tristesse parce qu’un mariage n’a pas fonctionné », a noté Diana.

Il y avait aussi un rêve que la vie pourrait être belle pour elle et Charles, même s’ils ne devaient pas être reine et roi ensemble.

« Je suis assise ici avec espoir car il y a un avenir devant moi, un avenir pour mon mari, un avenir pour moi et un avenir pour la monarchie », a-t-elle conclu.